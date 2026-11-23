Власники смартфонів Pixel можуть вручну встановити останнє офіційне оновлення за допомогою комп’ютера та USB-кабелю.

Смартфони Google Pixel регулярно отримують оновлення ПЗ, зокрема щомісячні патчі безпеки та щоквартальні оновлення Pixel Drops із новими функціями. Однак розповсюдження оновлень відбувається поступово, тому деяким користувачам доводиться чекати кілька днів, перш ніж вони отримають повідомлення про доступність нової версії, пише androidpolice.

Однак власники смартфонів Pixel можуть вручну встановити останнє офіційне оновлення за допомогою комп’ютера та USB-кабелю.

Як самостійно встановити оновлення

Смартфон Google Pixel 11 Фото: androidpolice.com

На своєму офіційному сайті Google розміщує повні пакети оновлень (OTA-пакети) у форматі ZIP. Вони дають змогу встановити нове програмне забезпечення, не чекаючи на стандартне повідомлення "по повітрю".

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Для початку завантажте OTA-файл, що відповідає вашій моделі Pixel, та встановіть на свій комп’ютер (Windows, macOS або Linux) інструмент ADB (Android Debug Bridge). Налаштувати ADB потрібно лише один раз.

Потім увімкніть на телефоні налагодження через USB. Перейдіть у "Налаштування" — "Про телефон" і 7 разів натисніть на пункт "Номер збірки" — це активує режим розробника. Після цього увімкніть "Налагодження через USB" у розділі "Налаштування" — "Система" — "Для розробників".

Смартфон Google Pixel 11 Фото: androidpolice.com

Підключіть телефон до комп’ютера та виконайте команду "adb devices" у терміналі або командному рядку. Підтвердьте підключення на екрані смартфона Pixel, а потім введіть команду "adb reboot recovery", щоб перезавантажити пристрій у режим відновлення (recovery mode).

Коли з’явиться меню відновлення, за допомогою кнопок гучності виберіть пункт Apply update from ADB (Застосувати оновлення через ADB) і підтвердьте вибір кнопкою живлення. Нарешті, виконайте команду "adb sideload filename.zip", замінивши "filename.zip" на назву завантаженого вами OTA-файлу.

Після того як оновлення буде завантажено на пристрій і встановлено, виберіть пункт Reboot system now (Перезавантажити систему).

Важливо зазначити, що встановлення повного OTA-пакета за допомогою ADB sideload зазвичай не призводить до видалення особистих даних і не вимагає розблокування завантажувача. Усі ваші програми, фотографії, повідомлення та інші файли залишаться на своїх місцях.

Проте перед початком процедури рекомендується створити резервну копію важливих даних, оскільки під час встановлення можуть виникнути непередбачені помилки.

Хоча цей процес складається з кількох етапів, він дає власникам Pixel можливість встановлювати офіційні оновлення одразу після їхнього випуску компанією Google, не чекаючи на поступове поширення серед усіх користувачів.

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