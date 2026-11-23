Компанія Doogee готує до випуску смартфон Note 70, оснащений двома дисплеями: основним екраном діагоналлю 6,71 дюйма та компактним 1,8-дюймовим дисплеєм на задній панелі.

Блок камер нагадує дизайн Samsung Galaxy S26 Ultra: три великі об'єктиви розташовані вертикально, поруч із ними знаходяться спалах та ще два елементи. У свою чергу, квадратний додатковий екран на задній панелі, судячи з усього, натхненний рішеннями Xiaomi, хоча у моделі Xiaomi 18 Pro Max він помітно більший, пише gizmochina.com.

Раніше компанія Doogee використовувала додаткові екрани переважно у своїх захищених смартфонах. Наприклад, у моделі Doogee S200 Plus, представленій у 2025 році, на задній панелі був розміщений 1,32-дюймовий AMOLED-дисплей. Тепер же, з виходом Note 70, компанія впроваджує цю концепцію у свою стандартну лінійку Note.

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Смартфон буде доступний у темно-фіолетовому та сріблястому кольорах.

Doogee Note 70: фото оброблено за допомогою штучного інтелекту

Технічні характеристики Doogee Note 70

В основі Note 70 лежить бюджетний 12-нм чіпсет Unisoc T7250 із підтримкою мереж 4G. Цей самий процесор використовується в моделі Note 58, що вказує на те, що новинка не призначена для ресурсоємних ігор або серйозних робочих навантажень.

Однією з ключових особливостей пристрою став акумулятор ємністю 6500 мА·год — це трохи більше, ніж у моделей Note 58 і Note 59, оснащених акумуляторами ємністю 6250 мА·год.

Також підтверджено наявність 13-мегапіксельної основної камери, 8-мегапіксельної фронтальної камери та операційної системи Android 17.

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Смартфон буде доступний у трьох варіантах:

4 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті;

6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті;

6 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Наразі компанія Doogee не оприлюднила інформацію щодо роздільної здатності, типу матриці та частоти оновлення дисплеїв. Функції заднього екрану також залишаються невідомими. Вартість та офіційна дата виходу на ринок поки що не оголошені.

Раніше повідомлялося, що з'явився новий месенджер для смартфонів. Ця новинка не зможе повністю замінити Telegram, але стати альтернативою "Телеграму" для звичайного листування — зможе. А загалом вона покликана витіснити Google Messages.