Компания Doogee готовит к выпуску смартфон Note 70, оснащенный двумя дисплеями: основным экраном диагональю 6,71 дюйма и компактным 1,8-дюймовым дисплеем на задней панели.

Блок камер напоминает оформление Samsung Galaxy S26 Ultra: три крупных объектива расположены вертикально, рядом с ними находятся вспышка и еще два элемента. В свою очередь, квадратный дополнительный экран на задней панели, по всей видимости, вдохновлен решениями Xiaomi, хотя у модели Xiaomi 18 Pro Max он заметно крупнее, пишет gizmochina.com.

Ранее Doogee использовала дополнительные экраны преимущественно в своих защищенных смартфонах. Например, в модели Doogee S200 Plus, представленной в 2025 году, на задней панели был размещен 1,32-дюймовый AMOLED-дисплей. Теперь же, с выходом Note 70, компания внедряет эту концепцию в свою стандартную линейку Note.

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Смартфон будет доступен в темно-фиолетовом и серебристом цветах.

Doogee Note 70: фото обработано при помощи ИИ

Технические характеристики Doogee Note 70

В основе Note 70 лежит бюджетный 12-нм чипсет Unisoc T7250 с поддержкой сетей 4G. Этот же процессор используется в модели Note 58, что указывает на то, что новинка не предназначена для ресурсоемких игр или серьезных рабочих нагрузок.

Одной из ключевых особенностей устройства стал аккумулятор емкостью 6500 мАч — это чуть больше, чем у моделей Note 58 и Note 59, оснащенных батареями на 6250 мАч.

Также подтверждено наличие 13-мегапиксельной основной камеры, 8-мегапиксельной фронтальной камеры и операционной системы Android 17.

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Смартфон будет доступен в трех вариантах:

4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти;

6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти;

6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

На данный момент Doogee не раскрыла информацию о разрешении, типе матрицы и частоте обновления дисплеев. Функции заднего экрана также остаются неизвестными. Стоимость и официальная дата запуска пока не объявлены.

Ранее сообщали, что появился новый мессенджер для смартфонов. Полностью заменить Telegram новинка не сможет, но стать альтернативой "телеге" для обычной переписки — да. А вообще она призвана вытеснить Google Messages.