Полностью заменить Telegram новинка не сможет, но стать альтернативой "телеге" для обычной переписки — да. А вообще она призвана вытеснить Google Messages.

Команда GrapheneOS разрабатывает собственное решение для обмена сообщениями по протоколу RCS (Rich Communication Services). В перспективе это позволит полностью отказаться от использования приложения Google Messages в данной операционной системе, ориентированной на обеспечение конфиденциальности, пишет androidauthority.com.

Разработчики уже создали прототип приложения, поддерживающий ряд ключевых функций, включая сквозное шифрование, а также совместимость с Google Messages и iOS от Apple.

По заявлению команды GrapheneOS, экспериментальное приложение использует протокол Messaging Layer Security (MLS) для обеспечения сквозного шифрования переписки. В нем также реализованы привычные для RCS возможности: индикаторы набора текста, уведомления о доставке и прочтении сообщений, реакции на сообщения, а также обмен медиафайлами и другими типами данных. Полученный при создании прототипа опыт разработчики планируют использовать для интеграции поддержки RCS непосредственно в штатное приложение для обмена сообщениями в GrapheneOS.

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Смартфон с GrapheneOS Фото: androidpolice.com

Зачем нужна эта альтернатива?

В GrapheneOS уже есть поддержка RCS, однако сейчас для ее работы пользователям необходимы приложение Google Messages и сервисы Google Play, запущенные в изолированной среде ("песочнице"). Это противоречит концепции операционной системы, цель которой — свести к минимуму зависимость от программного обеспечения Google.

Сложность заключается в том, что многие мобильные операторы опираются на проприетарную инфраструктуру Google для предоставления услуг RCS. Из-за этого создание независимого клиента для обмена сообщениями — задача гораздо более масштабная, чем просто замена стандартного приложения для SMS.

На начальном этапе реализации в GrapheneOS все еще потребуется наличие сервисов Google Play в "песочнице", но устанавливать само приложение Google Messages пользователям больше не придется. В долгосрочной перспективе планируется создать полностью самостоятельное решение, которое будет взаимодействовать напрямую с операторами связи, поддерживающими такой подход.

Новый функционал будет доступен исключительно в GrapheneOS. Поскольку для интеграции RCS во встроенное приложение для обмена сообщениями требуются изменения на уровне операционной системы, на обычных Android-устройствах это работать не будет.

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Безопасность — главный приоритет

Разработчики также уделяют пристальное внимание рискам безопасности, связанным с автоматическим получением и обработкой медиавложений. Входящие изображения, видео и аудиофайлы могут содержать угрозы, способные привести к эксплуатации уязвимостей — даже в тех случаях, когда пользователь не открывает подозрительное сообщение.

В GrapheneOS обработка медиафайлов уже в значительной степени изолирована (по аналогии с тем, как система работает с вложениями в MMS-сообщениях). Кроме того, пользователи сохранят контроль над автоматической загрузкой медиаконтента. Предусмотрена дополнительная мера защиты: приложение сможет автоматически загружать входящие медиафайлы, не выполняя при этом их немедленный разбор или обработку.

Данный прототип — важный шаг к тому, чтобы сделать GrapheneOS более независимой от программной экосистемы Google. Впрочем, дата публичного выпуска пока не объявлена, а полноценная автономная реализация протокола RCS будет зависеть от поддержки со стороны операторов связи.

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