Изменение нескольких настроек приложения позволиn сократить энергопотребление более чем на 50%, при этом удобство использования навигации не пострадает.

Bспользование Google Карт во время длительных поездок может существенно разряжать аккумулятор смартфона. В ходе тестирования на Samsung Galaxy S26 выяснилось, что только одна навигация потребляет от 20% до 25% заряда батареи. Изменение нескольких настроек приложения позволиn сократить энергопотребление более чем на 50%, при этом удобство использования навигации не пострадает, пишет androidpolice.com.

Отключите спутниковый режим

Спутниковые снимки выглядят эффектно, но их отображение требует больших вычислительных мощностей, чем стандартная карта. Загрузка детализированных фотоизображений создает дополнительную нагрузку на графический процессор смартфона, что ведет к повышенному расходу энергии.

Видео дня

Для повседневной навигации лучше использовать стандартный режим отображения карты. Откройте меню "Слои" в правом верхнем углу Google Карт и выберите вариант "По умолчанию". Спутниковый режим всегда можно включить временно, если вам нужно рассмотреть конкретное здание или объект.

Приложение Google Карты Фото: androidauthority.com

Используйте темную тему оформления

Дисплей — один из главных потребителей энергии во время навигации. На смартфонах с OLED- или AMOLED-экранами использование темного интерфейса помогает экономить заряд, поскольку черные пиксели практически не требуют подсветки.

Чтобы включить темную тему, откройте Google Карты, нажмите на значок своего профиля и перейдите в раздел "Настройки" — "Настройки приложения и дисплея" — "Тема". Выберите вариант "Всегда в темной теме". В настройках навигации в качестве цветовой схемы укажите "Ночной режим".

В Google Картах также предусмотрен специальный режим энергосбережения (Power Saving Mode), однако на данный момент он доступен только на некоторых устройствах, таких как Google Pixel 10 и Pixel 11. Его можно активировать по пути: "Настройки" — "Навигация" — "Режим энергосбережения".

Выключайте экран во время длительных поездок

Постоянно включенный дисплей во время поездки расходует значительное количество энергии. К счастью, Google Карты могут продолжать предоставлять голосовые подсказки даже при заблокированном экране смартфона.

В долгих поездках можно ориентироваться на голосовые указания, не глядя постоянно на экран. Чтобы проверить маршрут, достаточно нажать боковую кнопку смартфона или коснуться дисплея. Голосовая навигация продолжает работать даже во время телефонных разговоров, что особенно удобно, если смартфон подключен к мультимедийной системе автомобиля. ## Ограничение доступа к данным о местоположении в фоновом режиме

Google Maps может запрашивать доступ к данным о местоположении, даже когда приложение не используется активно. Это необходимо для работы таких функций, как "Хронология" и передача геоданных, однако они нужны далеко не всем.

Изменение настроек доступа на "Разрешить только во время использования приложения" поможет повысить уровень конфиденциальности и сократить ненужную активность в фоновом режиме. Чтобы сделать это, откройте меню "О приложении" в настройках телефона, перейдите в раздел "Разрешения" > "Местоположение" и выберите соответствующий вариант.

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Скачайте офлайн-карту

Использование офлайн-карт позволяет реже загружать картографические данные через мобильную сеть. Это помогает экономить заряд аккумулятора и мобильный трафик, что особенно актуально в местах с неустойчивым сигналом.

Чтобы скачать карту, нажмите на значок своего профиля, выберите пункт "Офлайн-карты", затем — "Выберите свою карту" и укажите область, которую хотите сохранить.

Однако у офлайн-навигации есть свои ограничения. Например, могут быть недоступны маршруты для пешеходов или общественного транспорта, а информация о дорожной обстановке в реальном времени и альтернативные варианты проезда будут отсутствовать.

Более эффективная навигация

Эти настройки не требуют установки сторонних приложений или отключения функции точного определения местоположения во время активного использования навигатора. Они лишь позволяют уменьшить излишнюю нагрузку на экран, снизить интенсивность обработки графики, ограничить фоновый доступ и сократить объем передаваемых данных.

Для водителей, которые часто пользуются Google Maps в длительных поездках, это может означать заметное увеличение времени работы устройства от аккумулятора и меньшую зависимость от необходимости подзаряжать телефон в пути.

Ранее писали о том, что смартфоны Pixel получили особенную версию Android 17. Компания Google выпустила обновление Android 17 QPR2 для устройств Pixel раньше запланированного срока, что дает этим смартфонам очередное преимущество перед аппаратами на Android от других производителей.