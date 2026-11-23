Компания Google выпустила обновление Android 17 QPR2 для устройств Pixel раньше запланированного срока, что дает этим смартфонам очередное преимущество перед аппаратами на Android от других производителей.

Стабильная версия обновления начала распространяться 10 ноября — примерно на месяц раньше традиционного декабрьского графика. Вместе с ним вышли ноябрьский набор функций Pixel Feature Drop и патч безопасности, включающий исправления более 200 уязвимостей, а также новые возможности для персонализации и системные улучшения, пишет androidpolice.com.

Обновление доступно для широкого спектра устройств: от модели Pixel 6a, выпущенной в 2022 году, до новейших смартфонов серии Pixel 11. Такая обширная поддержка особенно привлекательна для пользователей, которые предпочитают пользоваться одним телефоном в течение нескольких лет, а не менять его каждый сезон.

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Почему обновления для Pixel выходят первыми

Смартфоны серии Pixel 11 Фото: androidauthority.com

Более оперативный график выпуска обновлений от Google отчасти обусловлен подходом компании к разработке. Google использует модель "единой стабильной ветки" (trunk-stable): инженеры работают с общим кодом, а новые функции активируются с помощью программных переключателей по мере их готовности. Это позволяет чаще выпускать обновления, не жертвуя стабильностью системы.

Кроме того, начиная с Android 16, Google перенесла выпуск основных версий Android на второй квартал года, а во второй половине года стала выпускать дополнительные обновления с новыми API для разработчиков. Цель такого подхода — помочь другим производителям быстрее внедрять новые версии Android на своих устройствах.

Тем не менее, смартфоны Pixel сохраняют явное преимущество. Google полностью контролирует аппаратное обеспечение, программную часть и процесс обновления, что позволяет выпускать новые версии сразу же после их готовности. Другим же производителям приходится адаптировать код Google под собственные пользовательские интерфейсы, проводить тестирование на различных устройствах, а иногда — получать одобрение от операторов связи.

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Что нового в Android 17 QPR2

Одним из наиболее заметных нововведений стали расширенные возможности персонализации. В меню "Обои и стиль" (Wallpaper & Style) появился инструмент выбора цвета с четырьмя вариантами интенсивности: "Насыщенный" (Bold), "Яркий" (Bright), "Мягкий" (Soft) и "Нейтральный" (Neutral). Кроме того, для совместимых тем предусмотрена возможность настройки отображения в светлом и темном режимах.

Пользователи также получили больше контроля над строкой состояния: теперь можно выбрать, какие значки уведомлений будут отображаться — все, только приоритетные или ни одного. Управление отдельными системными значками, индикаторами вибрации и отображением процента заряда аккумулятора стало более удобным.

В обновлении появилась функция "Голосовая трансляция" (Voice Broadcast) на базе технологии Auracast — она позволяет пользователям передавать свой голос на расположенные поблизости совместимые Bluetooth-устройства. По сути, это работает как компактная беспроводная система оповещения.

Для складных смартфонов Pixel улучшены элементы управления окнами: теперь проще переключать приложения между полноэкранным режимом, режимом разделенного экрана и "плавающими" окнами. На моделях Pixel 11 Pro задняя панель (функция HiLight) может светиться при получении сообщений от контактов, добавленных в список избранных.

Безопасность и долгосрочная поддержка

Смартфон Google Pixel 11 Pro Fold Фото: cnet.com

Ноябрьское обновление устраняет более 200 уязвимостей в системе Android, включая критическую уязвимость в программном каркасе (фреймворке), которая могла позволить выполнить произвольный код удаленно — без какого-либо участия пользователя. Кроме того, Google исправила ряд ошибок, связанных с исчезновением экранной клавиатуры, самопроизвольным изменением громкости мультимедиа, некорректным отображением индикаторов зарядки и проблемами с плавностью прокрутки.

Пользователи смартфонов других брендов, возможно, получат эти функции позже — в составе фирменных оболочек Android от своих производителей. Ожидается, что будущая версия One UI 9.5 от Samsung будет основана на Android 17 QPR2, однако до ее стабильного релиза может пройти немало времени.

Владельцы устройств Pixel, в свою очередь, уже тестируют версию Android 17 QPR3, выход которой запланирован на март 2027 года. Последнее обновление от Google подчеркивает главное преимущество смартфонов Pixel: прямой доступ к новейшим функциям Android, более длительную поддержку для старых моделей и предсказуемый график выпуска обновлений.

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