Компанія Google випустила оновлення Android 17 QPR2 для пристроїв Pixel раніше запланованого терміну, що надає цим смартфонам чергову перевагу перед пристроями на Android від інших виробників.

Стабільна версія оновлення почала поширюватися 10 листопада — приблизно на місяць раніше, ніж за традиційним грудневим графіком. Разом із нею вийшли листопадовий набір функцій Pixel Feature Drop та патч безпеки, що містить виправлення понад 200 вразливостей, а також нові можливості для персоналізації та системні вдосконалення, пише androidpolice.com.

Оновлення доступне для широкого спектру пристроїв: від моделі Pixel 6a, випущеної у 2022 році, до найновіших смартфонів серії Pixel 11. Така широка підтримка особливо приваблива для користувачів, які воліють користуватися одним телефоном протягом кількох років, а не міняти його щосезону.

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Чому оновлення для Pixel виходять першими

Смартфони серії Pixel 11 Фото: androidauthority.com

Більш оперативний графік випуску оновлень від Google частково зумовлений підходом компанії до розробки. Google використовує модель "єдиної стабільної гілки" (trunk-stable): інженери працюють із загальним кодом, а нові функції активуються за допомогою програмних перемикачів у міру їхньої готовності. Це дозволяє частіше випускати оновлення, не жертвуючи стабільністю системи.

Крім того, починаючи з Android 16, Google перенесла випуск основних версій Android на другий квартал року, а в другій половині року почала випускати додаткові оновлення з новими API для розробників. Мета такого підходу — допомогти іншим виробникам швидше впроваджувати нові версії Android на своїх пристроях.

Проте смартфони Pixel мають очевидну перевагу. Google повністю контролює апаратне забезпечення, програмне забезпечення та процес оновлення, що дозволяє випускати нові версії одразу після їхньої готовності. Іншим же виробникам доводиться адаптувати код Google під власні користувацькі інтерфейси, проводити тестування на різних пристроях, а іноді — отримувати схвалення від операторів зв’язку.

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Що нового в Android 17 QPR2

Одним із найпомітніших нововведень стали розширені можливості персоналізації. У меню "Шпалери та стиль" (Wallpaper & Style) з’явився інструмент вибору кольору з чотирма варіантами інтенсивності: "Насичений" (Bold), "Яскравий" (Bright), "М'який" (Soft) та "Нейтральний" (Neutral). Крім того, для сумісних тем передбачена можливість налаштування відображення у світлому та темному режимах.

Користувачі також отримали більше контролю над рядком стану: тепер можна вибрати, які піктограми сповіщень будуть відображатися — усі, лише пріоритетні або жодної. Керування окремими системними піктограмами, індикаторами вібрації та відображенням відсотка заряду акумулятора стало зручнішим.

У оновленні з'явилася функція "Голосова трансляція" (Voice Broadcast) на базі технології Auracast — вона дозволяє користувачам передавати свій голос на сумісні Bluetooth-пристрої, що знаходяться поблизу. По суті, це працює як компактна бездротова система оповіщення.

Для складаних смартфонів Pixel вдосконалено елементи керування вікнами: тепер простіше перемикати додатки між повноекранним режимом, режимом розділеного екрана та "плаваючими" вікнами. На моделях Pixel 11 Pro задня панель (функція HiLight) може світитися під час отримання повідомлень від контактів, доданих до списку обраних.

Безпека та довгострокова підтримка

Смартфон Google Pixel 11 Pro Fold Фото: cnet.com

Листопадове оновлення усуває понад 200 вразливостей у системі Android, зокрема критичну вразливість у програмному фреймворку, яка могла б дозволити виконати довільний код віддалено — без будь-якої участі користувача. Крім того, Google виправила низку помилок, пов’язаних із зникненням екранної клавіатури, самовільною зміною гучності мультимедіа, некоректним відображенням індикаторів заряджання та проблемами з плавністю прокрутки.

Користувачі смартфонів інших брендів, можливо, отримають ці функції пізніше — у складі фірмових оболонок Android від своїх виробників. Очікується, що майбутня версія One UI 9.5 від Samsung базуватиметься на Android 17 QPR2, однак до її стабільного релізу може минути чимало часу.

Власники пристроїв Pixel, у свою чергу, вже тестують версію Android 17 QPR3, випуск якої заплановано на березень 2027 року. Останнє оновлення від Google підкреслює головну перевагу смартфонів Pixel: прямий доступ до найновіших функцій Android, тривалішу підтримку старих моделей та передбачуваний графік випуску оновлень.

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