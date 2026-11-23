Зміна кількох налаштувань додатка дозволить зменшити енергоспоживання більш ніж на 50 %, при цьому зручність користування навігацією не погіршиться.

Використання Google Карт під час тривалих поїздок може суттєво розряджати акумулятор смартфона. Під час тестування на Samsung Galaxy S26 з’ясувалося, що лише одна навігація споживає від 20% до 25% заряду батареї. Зміна кількох налаштувань додатка дозволила скоротити енергоспоживання більш ніж на 50%, при цьому зручність використання навігації не постраждає, пише androidpolice.com.

Вимкніть супутниковий режим

Супутникові знімки виглядають ефектно, але їхнє відображення вимагає більших обчислювальних потужностей, ніж стандартна карта. Завантаження детальних фотозображень створює додаткове навантаження на графічний процесор смартфона, що призводить до підвищеного споживання енергії.

Відео дня

Для повсякденної навігації краще використовувати стандартний режим відображення карти. Відкрийте меню "Шари" у правому верхньому куті Google Карт і виберіть варіант "За замовчуванням". Супутниковий режим завжди можна тимчасово увімкнути, якщо вам потрібно розглянути конкретну будівлю або об’єкт.

Додаток "Google Карти" Фото: androidauthority.com

Використовуйте темну тему оформлення

Дисплей — один із головних споживачів енергії під час навігації. На смартфонах з OLED- або AMOLED-екранами використання темного інтерфейсу допомагає заощаджувати заряд, оскільки чорні пікселі практично не потребують підсвічування.

Щоб увімкнути темну тему, відкрийте Google Карти, натисніть на піктограму свого профілю та перейдіть до розділу "Налаштування" — "Налаштування програми та екрана" — "Тема". Виберіть варіант "Завжди в темній темі". У налаштуваннях навігації вкажіть "Нічний режим" як колірну схему.

У Google Картах також передбачено спеціальний режим енергозбереження (Power Saving Mode), однак наразі він доступний лише на деяких пристроях, таких як Google Pixel 10 та Pixel 11. Його можна активувати таким чином: "Налаштування" — "Навігація" — "Режим енергозбереження".

Вимкніть екран під час тривалих поїздок

Дисплей, що постійно увімкнений під час поїздки, споживає значну кількість енергії. На щастя, Google Карти можуть і далі надавати голосові підказки навіть тоді, коли екран смартфона заблоковано.

Під час тривалих поїздок можна орієнтуватися за допомогою голосових вказівок, не дивлячись постійно на екран. Щоб перевірити маршрут, достатньо натиснути бічну кнопку смартфона або торкнутися дисплея. Голосова навігація продовжує працювати навіть під час телефонних розмов, що особливо зручно, якщо смартфон підключений до мультимедійної системи автомобіля. ## Обмеження доступу до даних про місцезнаходження у фоновому режимі

Google Maps може запитувати доступ до даних про місцезнаходження, навіть коли додаток не використовується активно. Це необхідно для роботи таких функцій, як "Хронологія" та передача геоданих, однак вони потрібні далеко не всім.

Зміна налаштувань доступу на "Дозволити лише під час використання програми" допоможе підвищити рівень конфіденційності та зменшити непотрібну активність у фоновому режимі. Щоб це зробити, відкрийте меню "Про додаток" у налаштуваннях телефону, перейдіть до розділу "Дозволи" > "Місцезнаходження" та виберіть відповідний варіант.

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Завантажте офлайн-карту

Використання офлайн-карт дає змогу рідше завантажувати картографічні дані через мобільну мережу. Це допомагає економити заряд акумулятора та мобільний трафік, що особливо актуально в місцях із нестабільним сигналом.

Щоб завантажити карту, натисніть на іконку свого профілю, виберіть пункт "Офлайн-карти", потім — "Виберіть свою карту" та вкажіть область, яку хочете зберегти.

Однак офлайн-навігація має свої обмеження. Наприклад, маршрути для пішоходів або громадського транспорту можуть бути недоступними, а інформація про дорожню ситуацію в режимі реального часу та альтернативні варіанти проїзду будуть відсутні.

Більш ефективна навігація

Ці налаштування не вимагають встановлення сторонніх додатків або вимкнення функції точного визначення місцезнаходження під час активного використання навігатора. Вони лише дозволяють зменшити надмірне навантаження на екран, знизити інтенсивність обробки графіки, обмежити фоновий доступ та скоротити обсяг переданих даних.

Для водіїв, які часто користуються Google Maps під час тривалих поїздок, це може означати помітне збільшення часу автономної роботи пристрою та меншу залежність від необхідності заряджати телефон у дорозі.

Раніше повідомлялося, що смартфони Pixel отримали спеціальну версію Android 17. Компанія Google випустила оновлення Android 17 QPR2 для пристроїв Pixel раніше запланованого терміну, що надає цим смартфонам чергову перевагу перед пристроями на Android від інших виробників.