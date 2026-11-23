Ця новинка не зможе повністю замінити Telegram, але стати альтернативою "Телеграму" для звичайного листування — зможе. А загалом вона покликана витіснити Google Messages.

Команда GrapheneOS розробляє власне рішення для обміну повідомленнями за протоколом RCS (Rich Communication Services). У перспективі це дозволить повністю відмовитися від використання додатка Google Messages у цій операційній системі, орієнтованій на забезпечення конфіденційності, пише androidauthority.com.

Розробники вже створили прототип додатка, який підтримує низку ключових функцій, зокрема наскрізне шифрування, а також сумісність із Google Messages та iOS від Apple.

За заявою команди GrapheneOS, експериментальний додаток використовує протокол Messaging Layer Security (MLS) для забезпечення наскрізного шифрування листування. У ньому також реалізовані звичні для RCS можливості: індикатори набору тексту, повідомлення про доставку та прочитання повідомлень, реакції на повідомлення, а також обмін медіафайлами та іншими типами даних. Досвід, отриманий під час створення прототипу, розробники планують використати для інтеграції підтримки RCS безпосередньо в стандартний додаток для обміну повідомленнями в GrapheneOS.

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Смартфон із GrapheneOS Фото: androidpolice.com

Навіщо потрібна ця альтернатива?

У GrapheneOS вже є підтримка RCS, однак наразі для її роботи користувачам потрібні додаток Google Messages та сервіси Google Play, запущені в ізольованому середовищі ("пісочниці"). Це суперечить концепції операційної системи, мета якої — звести до мінімуму залежність від програмного забезпечення Google.

Складність полягає в тому, що багато мобільних операторів використовують власну інфраструктуру Google для надання послуг RCS. Через це створення незалежного клієнта для обміну повідомленнями — завдання набагато масштабніше, ніж просто заміна стандартного додатка для SMS.

На початковому етапі впровадження в GrapheneOS все ще буде потрібна наявність сервісів Google Play у "пісочниці", але встановлювати сам додаток Google Messages користувачам більше не доведеться. У довгостроковій перспективі планується створити повністю самостійне рішення, яке взаємодіятиме безпосередньо з операторами зв’язку, що підтримують такий підхід.

Нова функція буде доступна виключно в GrapheneOS. Оскільки для інтеграції RCS у вбудований месенджер потрібні зміни на рівні операційної системи, на звичайних пристроях Android це не працюватиме.

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Безпека — головний пріоритет

Розробники також приділяють пильну увагу ризикам безпеки, пов’язаним з автоматичним отриманням та обробкою медіафайлів. Вхідні зображення, відео та аудіофайли можуть містити загрози, здатні призвести до експлуатації вразливостей — навіть у тих випадках, коли користувач не відкриває підозріле повідомлення.

У GrapheneOS обробка медіафайлів уже значною мірою ізольована (за аналогією з тим, як система працює з вкладеннями в MMS-повідомленнях). Крім того, користувачі збережуть контроль над автоматичним завантаженням медіаконтенту. Передбачено додатковий захід захисту: додаток зможе автоматично завантажувати вхідні медіафайли, не виконуючи при цьому їхнього негайного аналізу чи обробки.

Цей прототип — важливий крок на шляху до того, щоб зробити GrapheneOS більш незалежною від програмної екосистеми Google. Втім, дата публічного випуску поки що не оголошена, а повноцінна автономна реалізація протоколу RCS залежатиме від підтримки з боку операторів зв’язку.

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