Владельцы смартфонов Pixel могут вручную установить актуальное официальное обновление с помощью компьютера и USB-кабеля.

Смартфоны Google Pixel регулярно получают обновления ПО, включая ежемесячные патчи безопасности и ежеквартальные обновления Pixel Drops с новыми функциями. Однако распространение обновлений происходит постепенно, поэтому некоторым пользователям приходится ждать несколько дней, прежде чем они получат уведомление о доступности новой версии, пишет androidpolice.

Однако владельцы смартфонов Pixel могут вручную установить актуальное официальное обновление с помощью компьютера и USB-кабеля.

Как установить обновления самому

Смартфон Google Pixel 11 Фото: androidpolice.com

На своем официальном сайте Google размещает полные пакеты обновлений (OTA-пакеты) в формате ZIP. Они позволяют установить новое программное обеспечение, не дожидаясь стандартного уведомления "по воздуху".

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Для начала скачайте OTA-файл, соответствующий вашей модели Pixel, и установите на свой компьютер (Windows, macOS или Linux) инструмент ADB (Android Debug Bridge). Настроить ADB нужно всего один раз.

Затем включите на телефоне отладку по USB. Перейдите в "Настройки" — "О телефоне" и 7 раз нажмите на пункт "Номер сборки" — это активирует режим разработчика. После этого включите "Отладку по USB" в разделе "Настройки" — "Система" — "Для разработчиков".

Смартфон Google Pixel 11 Фото: androidpolice.com

Подключите телефон к компьютеру и выполните команду "adb devices" в терминале или командной строке. Подтвердите подключение на экране смартфона Pixel, а затем введите команду "adb reboot recovery", чтобы перезагрузить устройство в режим восстановления (recovery mode).

Когда появится меню восстановления, с помощью кнопок громкости выберите пункт Apply update from ADB (Применить обновление через ADB) и подтвердите выбор кнопкой питания. Наконец, выполните команду "adb sideload filename.zip", заменив "filename.zip" на название скачанного вами OTA-файла.

После того как обновление будет передано на устройство и установлено, выберите пункт Reboot system now (Перезагрузить систему).

Важно отметить, что установка полного OTA-пакета через ADB sideload обычно не приводит к удалению личных данных и не требует разблокировки загрузчика. Все ваши приложения, фотографии, сообщения и другие файлы останутся на месте.

Тем не менее, перед началом процедуры рекомендуется создать резервную копию важных данных, так как в процессе установки могут возникнуть непредвиденные ошибки.

Хотя этот процесс состоит из нескольких этапов, он дает владельцам Pixel возможность установить официальные обновления сразу после их выпуска компанией Google, не дожидаясь постепенного распространения среди всех пользователей.

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