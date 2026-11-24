Бета-версія Android 17 QPR3 (Beta 4) здатна помітно збільшити час автономної роботи та підвищити загальну стабільність пристроїв.

Google надала цю бета-версію розробникам та учасникам програми тестування. Незважаючи на наявність невеликих помилок, користувачі відзначають, що акумулятор став тримати заряд помітно краще, ніж у попередніх збірках, пише androidpolice.com.

Багато власників Pixel високо оцінили покращену витривалість своїх пристроїв. Користувач Pixel 11 Pro повідомив про більш стабільну роботу акумулятора, а інші відзначили зниження енергоспоживання в режимі очікування та збільшення часу роботи екрану. Аналогічні відгуки надійшли й від власників Pixel 10 Pro XL.

Деякі учасники тестування навіть заявили, що після встановлення Beta 4 їхні пристрої почали працювати на одному заряді надзвичайно довго. Втім, результати неоднорідні: частина користувачів не помітила жодних покращень або відзначила лише незначні зміни.

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Смартфон Pixel 10 Pro XL Фото: The Guardian

Google усунула помилку, яка призводила до швидкого розряджання акумулятора

Позитивні відгуки можуть бути пов’язані з низкою виправлень, що увійшли до нової бета-версії. Згідно зі списком змін від Google, компанія усунула проблему, пов’язану з Bluetooth: вона спричиняла надмірну фонову активність та аномально швидке розряджання акумулятора на деяких пристроях Pixel.

Оновлення також усуває витоки пам’яті в системних процесах, які могли спричиняти помітні "затримки" в роботі інтерфейсу, збої Pixel Launcher та несподівані перезавантаження пристрою. Ці вдосконалення сприяють більш плавній роботі системи та підвищують її енергоефективність.

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Android 17 QPR3 містить низку нововведень

У попередніх бета-версіях повернувся ефект розмиття для карток сповіщень на екрані блокування, а також з’явився окремий режим блокування для "настільного режиму" (Desktop Mode), аналогічний рішенню Samsung DeX. Також було відновлено налаштування абсолютної гучності Bluetooth, якого раніше не було.

Незважаючи на обнадійливі відгуки, поки що зарано говорити про те, чи збережуться ці покращення у фінальній версії системи. Бета-версії програмного забезпечення можуть містити нові помилки або призвести до погіршення продуктивності. Очікується, що на початку 2027 року Google випустить стабільне оновлення Android 17 QPR3 для відповідних моделей смартфонів Pixel. До того часу користувачам доведеться дочекатися результатів подальшого тестування, щоб дізнатися, чи увійдуть обіцяні покращення часу автономної роботи до загальнодоступної версії.

Раніше повідомлялося, що смартфони отримали One UI 9.5. У оболонці One UI 9.5 компанія Samsung представила низку корисних нововведень, покликаних покращити конфіденційність, управління файлами, можливості підключення та інструменти для цифрового благополуччя.