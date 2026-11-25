Існують рішення, які дозволяють зменшити залежність багатоквартирних будинків від централізованого водопостачання. Фокус з’ясував, які з них підходять українцям.

Перебої з водопостачанням стали серйозною проблемою в Україні, особливо під час відключень електроенергії та пошкодження інфраструктури внаслідок ракетних ударів ЗС РФ. Але існують технології, здатні вирішити проблеми водопостачання у багатоповерхівках, зробивши цей процес автономним, повідомляє Фокус.

Резервуар для зберігання води

Резервуар для зберігання води у підвалі Фото: enerjivetesisat.com

Можна встановити резервуари для зберігання води у підвалі або іншому технічному приміщенні будинку.

Як це працює:

за наявності міського водопостачання резервуари наповнюються автоматично.

Якщо центральне водопостачання переривається, будівля використовує накопичену воду.

бустерні насоси розподіляють воду по внутрішній водопровідній системі будівлі.

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Окрім резервуарів також встановлюють датчики рівня води, систему автоматичного керування, насоси, фільтри та захист від зворотного потоку в муніципальну мережу. У підсумку мешканці можуть користуватися водою протягом кількох годин або навіть днів, залежно від місткості резервуарів та споживання.

Однак є й обмеження. У існуючих будівлях може не вистачити місця в підвалі. Підлога має витримувати додаткове навантаження. Резервуари для зберігання води потребують регулярної дезінфекції для підтримання якості води.

Насосна станція з резервним живленням

Насосна станція з резервним живленням Фото: kmgwi.kz

У висотних будівлях важливо не лише наявність води, а й тиск. Навіть коли муніципальні системи водопостачання продовжують працювати, вода може не дістатися до верхніх поверхів, якщо насоси припиняють роботу через відсутність електроенергії. Насосна станція з резервним живленням допоможе вирішити цю проблему.

Система включає:

кілька насосів з автоматичним перемиканням;

приводи з частотним регулюванням тиску води;

резервні генератори або акумуляторні системи;

автоматичне керування, що вмикає насоси за потреби.

Використання декількох насосів підвищує надійність: якщо один вийде з ладу, інший зможе продовжити роботу. Однак системи резервного електропостачання мають бути спроектовані спеціально для насосного обладнання. Електродвигунам може знадобитися значний пусковий струм, а це означає, що звичайної портативної електростанції — недостатньо.

Комбінована система: резервуари, насоси, генератори

Комбінована система: резервуари, насоси, генератори Фото: romasitrasforma.it

Поєднання системи накопичення води та автономного електропостачання є хорошим рішенням для багатоквартирних будинків. Звісно, така система не робить будівлю повністю незалежною від міської інфраструктури, але допоможе під час надзвичайних ситуацій.

Система працює таким чином:

якщо міська вода доступна, але немає електроенергії, насоси працюватимуть завдяки резервному джерелу живлення.

Якщо муніципальне водопостачання буде перервано, будівля зможе використовувати воду, що зберігається в резервуарах.

Сучасні установки можуть мати два окремі відсіки для зберігання, що дає змогу очищати або обслуговувати одну секцію, тоді як інша залишається в робочому стані. У висотних будівлях також можуть знадобитися окремі насосні зони для підтримання достатнього тиску на різних поверхах.

Свердловина для видобутку ґрунтових вод

Свердловина для видобутку ґрунтових вод Фото: filtecwater.com

Буріння свердловини може стати додатковим джерелом води. Однак для цього знадобиться спеціальний дозвіл, та й якість ґрунтових вод може залишати бажати кращого.

Система вимагатиме:

свердловину та насосне обладнання;

тестування якості води;

фільтрацію та дезінфекцію;

дозволи та дотримання санітарних норм;

резервне електропостачання для насосів.

Варто пам’ятати: це не простий пристрій, який можна встановити в будь-якому багатоквартирному будинку, а невелика автономна система водопостачання.

Генератор атмосферної води

Генератор атмосферної води Фото: atmos-water.com

Такі генератори вилучають вологу з повітря, конденсують її у воду, а потім фільтрують і дезінфікують. Комерційні системи вже доступні. Наприклад, генератор атмосферної води Watergen здатний виробляти близько 600 л води на день.

Однак ці системи мають недоліки. Їхня продуктивність значною мірою залежить від температури та вологості повітря, а також вони споживають електроенергію. Для будинку з 500 мешканцями 600 л на день дадуть лише близько 1,2 л на людину. Це могло б допомогти у забезпеченні питною водою, але не замінить звичайну водопровідну мережу. Таким чином, генератори води з атмосферного повітря краще розглядати як додаткове джерело.

Резервуари для води на даху

Резервуари для води на даху Фото: h2s.co.in

Ще один перевірений метод — встановлення резервуарів для води на дахах будівель. Вода закачується в баки, коли є електроенергія, а потім подається в приміщення самопливом (під дією гравітації).

Цей спосіб має перевагу: вода продовжує надходити навіть тоді, коли насоси вимкнені. Проте розміщення резервуарів на дахах існуючих висотних будівель не завжди є можливим. Вода має значну вагу: бак об’ємом 10 000 л важить близько 10 т (без урахування маси самого резервуара). Тому перед установкою необхідно провести оцінку несучої здатності конструкції даху.

У деяких випадках може знадобитися посилення конструкцій або встановлення резервуарів на спеціально підготовлених опорних платформах.

Скільки води потрібно багатоповерхівці

Багатоповерховий будинок Фото: Flickr

Припустимо, у будинку 100 квартир, у яких проживає 200 осіб. Потреба у воді суттєво коливатиметься залежно від того, який рівень забезпечення необхідний мешканцям.

Добове споживання води:

1 особа — 3 л — лише питна вода.

200 осіб: 600 л.

1 особа — 15 л — пиття, приготування їжі, гігієна.

200 осіб: 3 000 л.

1 особа — 50 л — побутове використання.

200 осіб: 10 000 л.

Ці показники мають ілюстративний характер і не є офіційними нормами споживання. Проте можна зробити висновок, що навіть відносно невеликий резервуар може забезпечити важливий аварійний запас води.

Які рішення підходять для України

З крана тече вода Фото: Pixels

Для українських багатоквартирних будинків найбільш практичним підходом може стати розробка стандартизованих модульних систем аварійного водопостачання.

Типовий модуль може містити:

Резервуар для зберігання води об’ємом від кількох тисяч до десятків тисяч літрів.

Автоматичну насосну станцію для підвищення тиску.

Систему резервного електроживлення (акумулятори або генератор).

Обладнання для контролю якості та знезараження води.

Систему автоматичного перемикання між міською мережею та аварійним резервом.

Пункт видачі води на першому поверсі будівлі.

Звісно, такі системи не забезпечать кожну квартиру необмеженою кількістю води. Але для задоволення основних потреб — цілком достатньо.

В Україні вже розробляються рішення щодо забезпечення резервного живлення для критично важливої інфраструктури будівель, зокрема насосного обладнання. Однак підтримання працездатності насосів і створення незалежного запасу води — це два різні завдання.

Наступним кроком могла б стати розробка доступних збірних модулів водопостачання, які можна встановлювати не лише в нових житлових комплексах, а й у вже існуючих багатоквартирних будинках. Це відкрило б нові можливості для українських виробників насосів, резервуарів, систем фільтрації та автоматизації, одночасно підвищуючи стійкість житлового фонду до перебоїв у водопостачанні.

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