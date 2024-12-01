Принц Вільям розповів про "гучне" хобі принца Луї

Маленький Луї відомий своєю зухвалою та активною поведінкою. Його нове хобі не здивує королівських фанатів.

Принц Вільям розкрив нове гучне хобі принца Луї. Про це пише Daily Mail.

Про захоплення шестирічного сина майбутній король Великої Британії розповів під час заходу Tusk Conservation Award у Лондоні, де зустрівся з учасником The Rolling Stones Ронні Вудом та Марком Нопфлером із Dire Straits.

Чоловік Кейт Міддлтон зізнався, що його менший син почав грати на барабанах, пожартувавши, що це робить життя у Віндзорі справді дуже гучним.

"Мій молодший вчиться грати на барабанах, ось чому я проводжу все моє життя, заткнувши вуха пальцями", — зі сміхом пожалівся принц Уельський.

Принц Луї Фото: Getty Images

Маленький Луї відомий своєю зухвалою та активною поведінкою, тому новина про його нове хобі не стане несподіванкою для шанувальників королівської сім’ї.

Кейт Міддлтон та принц Луї Фото: Getty Images

У своїй промові принц Вільям зазначив, що "сьогоднішній вечір є нагадуванням про те, що наша планета продовжує стикатися з жахливими екологічними проблемами".

Говорячи про Джорджа, Шарлотту та Луї, він сказав: "Я хочу, щоб мої діти жили у світі, де ластівки все ще мігрують, горили все ще живуть у хмарних лісах Уганди, а носороги все ще бродять по посушливих пасовищах Намібії".

Нагадаємо, Кейт Міддлтон зробила емоційну заяву.

Також Фокус писав про спосіб виховання дітей у родині Уельських.