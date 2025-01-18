Принцесса Шарлотта получит особую тиару принцессы Дианы: детали (фото)

Мама принца Уильяма трагически погибла в 1997 году в ДТП в Париже. Ее старшей внучке Шарлотте достанется бесценная реликвия.

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Принцессе Шарлотте всего девять лет, но она уже является одним из самых популярных членов королевской семьи Великобритании. Дочь принца Уильяма и внучка принцессы Дианы получит бесценную реликвию от своей знаменитой бабушки. Об этом пишет Mirror.

Как единственная дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, Шарлотта часто попадает в СМИ после публичных появлений из-за своего выбора одежды, манер или даже того, как она относится к своим братьям принцу Джорджу, 11 лет, и принцу Луи, 6.

Есть одна семейная реликвия, которую она собирается унаследовать и которой не будет иметь никто другой в мире. Источники во дворце сказали, что Шарлотта собирается первой выбрать коллекцию ювелирных изделий покойной принцессы Дианы, поскольку она является старшей внучкой.

Дочь принца Гарри, трехлетняя принцесса Лилибет, также сможет выбрать некоторые вещи бабушки, когда наступит время.

Принцесса Диана Фото: Getty Images

Однако сообщалось, что именно Шарлотта сможет унаследовать тиару принцессы Дианы, которая сейчас находится под опекой брата Дианы, графа Чарльза Спенсера.

Королевский источник говорил: "Уильям хорошо знает, что у графа есть собственные дочери, но они согласились, что культовое произведение Дианы принадлежит ее первой внучке".

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи Фото: Getty

Тиару Спенсер Диана носила на своей свадьбе с королем Чарльзом в 1981 году. Семейная реликвия была разработана в 1930-х годах и изготовлена с использованием других ювелирных изделий, которыми владела семья Спенсер.

Принцесса Диана на своей свадьбе Фото: Getty Images

Хотя Шарлотта еще маленькая, считается, что она уже знает о реликвии, которую она однажды унаследует. Источник говорил, что дочь Кейт Миддлтон была "взволнована от волнения" из-за тиары, которая позволит ей иметь с собой частичку принцессы Дианы.

Мама принца Уильяма трагически погибла в 1997 году в ДТП в Париже.

Напомним, почему принцесса Диана всегда прижимала клатч к груди.

Также Фокус писал об удивительном таланте принцессы Шарлотты, который она унаследовала от королевы Елизаветы ІІ.