Королева Дании Мэри появилась на публике в украшении 175-летней давности (фото)

Королева Дании Мэри вместе с мужем, королем Фредериком, устроили ужин в отеле Le Grand Hotel в Париже, Франция, где пребывали с государственным визитом, и на мероприятии Ее Величество красовалась в примечательном украшении.

Related video

Как пишет Hello, на ужине с участием 300 гостей присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон с женой.

Мэри выглядела великолепно в черном полупрозрачном пальто-платье от итальянского бренда Taller Marmo с вышитыми золотом цветами. Она дополнила свой ансамбль золотыми ажурными серьгами и браслетом королевы Швеции и Норвегии Луизы.

Золотой браслет дополнял платье королевы с золотой вышивкой Фото: Getty

Золотой браслет-цепочка, который содержит большой бриллиант с двумя немного меньшими бриллиантами, окруженными тремя кольцами с бриллиантами, датируется 175-летней давностью. Это был помолвочный подарок Карла XV Швеции своей жене, королеве Луизе, в 1850 году. Бриллиант, украшающий браслет, можно носить как брошь.

Фото: Instagram Det Norske Kongehuset

Датские королевские драгоценности принадлежат государству, но остаются в распоряжении королевы. Они должны оставаться в Дании и не могут сопровождать монарха во время визитов за границу. Когда эти драгоценности не у королевы, они выставлены в сокровищнице замка Розенборг, где ими может любоваться публика. По ходу, для Ее Величества все же было сделано исключение.

Мэри впервые представила это украшение на новогоднем приеме во дворце Кристиансборг в Копенгагене в январе.

Ужин ознаменовал прочные связи между Францией и Данией в области дипломатии, культуры, политики и бизнеса. Меню состояло из датских блюд, приготовленных командой датских шеф-поваров, а также развлечений с музыкой и балетом в течение вечера.

Во время визита в Париж королевская чета встретилась с мэром города Анной Идальго в ратуше, а также отправилась в путешествие по Сене. Фредерик и Мэри позировали для фото на фоне Эйфелевой башни.

В декабре прошлого года королева Мэри с размахом отпраздновала свою первую годовщину на троне. Австралийка, супруга короля Фредерика Х, вместе с мужем сменили на троне королеву Маргрете, которая отреклась от престола в пользу старшего сына.

Ранее Фокус писал, что королева Дании Мэри заставила полицейских покраснеть.