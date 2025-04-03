Королева Данії Мері з'явилася на публіці в прикрасі 175-річної давнини (фото)

Королева Данії Мері разом з чоловіком, королем Фредеріком, влаштували вечерю в готелі Le Grand Hotel в Парижі, Франція, де перебували з державним візитом, і на заході Її Величність красувалася в примітній прикрасі.

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Як пише Hello, на вечері за участю 300 гостей були присутні президент Франції Емманюель Макрон із дружиною.

Мері мала чудовий вигляд у чорному напівпрозорому пальті-сукні від італійського бренду Taller Marmo з вишитими золотом квітами. Вона доповнила свій ансамбль золотими ажурними сережками і браслетом королеви Швеції і Норвегії Луїзи.

Золотий браслет доповнював сукню королеви із золотою вишивкою Фото: Getty

Золотий браслет-ланцюжок, який містить великий діамант з двома трохи меншими діамантами, оточеними трьома кільцями з діамантами, датується 175-річною давністю. Це був подарунок на заручини Карла XV Швеції своїй дружині, королеві Луїзі, 1850 року. Діамант, що прикрашає браслет, можна носити як брошку.

Фото: Instagram Det Norske Kongehuset

Данські королівські коштовності належать державі, але залишаються в розпорядженні королеви. Вони повинні залишатися в Данії і не можуть супроводжувати монарха під час візитів за кордон. Коли ці коштовності не у королеви, вони виставлені в скарбниці замку Розенборг, де ними може милуватися публіка. Схоже, для Її Величності все ж було зроблено виняток.

Мері вперше представила цю прикрасу на новорічному прийомі в палаці Крістіансборг у Копенгагені в січні.

Вечеря ознаменувала міцні зв'язки між Францією і Данією в галузі дипломатії, культури, політики та бізнесу. Меню складалося з данських страв, приготованих командою данських шеф-кухарів, а також розваг з музикою і балетом протягом вечора.

Під час візиту до Парижа королівське подружжя зустрілося з міською головою міста Анною Ідальго в ратуші, а також вирушило в подорож Сеною. Фредерік і Мері позували для фото на тлі Ейфелевої вежі.

У грудні минулого року королева Мері з розмахом відсвяткувала свою першу річницю на троні. Австралійка, дружина короля Фредеріка Х, разом із чоловіком змінили на троні королеву Маргрете, яка зреклася престолу на користь старшого сина.

Раніше Фокус писав, що королева Данії Мері змусила поліцейських почервоніти.