Королева Данії показала переробку унікальної прикраси з цікавою історією (відео)

Королева Данії Мері з розмахом відсвяткувала свою першу річницю на троні, представивши сліпучу тіару, перероблену зі старовинного діамантового пояса.

52-річна королева Данії Мері, відома своєю пристрастю до сімейних діадем, вдихнула нове життя в унікальний аксесуар. На відео, опублікованому у вівторок палацом Амалієнборг, Мері без макіяжу і в невимушеній укладці зустрічається з ювеліром, щоб приміряти оновлену тіару з рожевими діамантами. Австралійка Мері, дружина короля Фредеріка Х, разом із чоловіком змінили на троні королеву Маргрете, яка зреклася престолу на користь старшого сина. Про це пише Daily Mail.

Процес виготовлення нової тіари

Блискуча трансформація — данина традиції: данська королівська сім'я продовжує багатовікову практику зміни форми коронаційних коштовностей відповідно до часу.

"Оправа, на якій закріплене рожеве каміння в новій діадемі, була створена ювеліром Матіасом Гасбо Дінесеном за підтримки королеви і Королівської датської колекції", — ідеться у підписі до фотографії в Instagram.

Комплект з рожевими діамантами був створений 1840 року у вигляді ланцюжка, який кріпиться навколо талії з великою підвіскою посередині. Підвіску можна розділити і використовувати окремо як незалежні брошки.

Дійсно, на портреті 1911 року, виставленому в Національному історичному музеї в замку Фредеріксборг, королева Ловіса, дружина Фредеріка VIII, зображена в цьому дорогоцінному поясі.

Королева Ловіса в діамантовому поясі навколо талії Фото: Instagram detdanskekongehus

Коштовності датської корони, доступні Мері, як королеві, включають чотири парюри, які вважаються одними з найбільш значущих скарбів монархії.

Ці коштовності, які мають залишатися в Данії, містять діамантовий комплект, смарагдовий комплект, перлинно-рубіновий комплект і діамантовий комплект з трояндою. Кожна парюра напрочуд універсальна і може бути розділена для змішування і поєднання окремих виробів. Сьогодні всі чотири парюри зберігаються в скарбниці замку Розенборг у Копенгагені.

Їхню історію можна простежити до королеви Софії Магдалини, дружини Крістіана VI, яка заповідала їх данській монархії.

З чотирьох комплектів тільки смарагдовий комплект включає відповідну тіару. Мері дебютувала зі смарагдовими коштовностями в гала-портретах, випущених у квітні, поєднуючи їх із зеленою сукнею від Біргіт Гальштейн.

Нову тіару Мері було виготовлено з використанням найбільших каменів з набору діамантів ограновування "троянда", який був найменш улюбленою прикрасою серед попередніх датських королев.

Однією з примітних подій став випадок 1991 року, коли королева Маргрете одягла елементи цього комплекту під час державного візиту норвезької королівської сім'ї. Вона вкоротила намисто і прикріпила чотири брошки з комплекту до своєї сукні.

Комплект містить довгий ланцюг, спочатку призначений для носіння як пояс навколо корсетної талії королеви, стиль, популярний у 1840-х роках. Однак поясний ланцюг вийшов з моди і рідко використовувався наступними монархами.

Королева Данії Мері з придворним ювеліром Фото: Instagram detdanskekongehus

Нову діадему створив данський ювелір Матіас Гасбо Дінесен за підтримки королеви і Королівської данської колекції.

Термін "ограновування троянда" відноситься до стилю ограновування алмазів, який був популярний до винаходу діамантового ограновування наприкінці 1800-х років.

Техніка ограновування "троянда" передбачає створення безлічі граней, в ідеалі 24, на верхній поверхні діаманта, створюючи вигляд округлого бутона троянди. Задня частина діаманта плоска, що підсилює його вінтажну чарівність.

У палаці повідомили, що нова діадема буде простою і витонченою — це буде бандо, або обруч для волосся, що складається з одного ряду великих діамантів.

Королева Мері в новій тіарі-бандо Фото: Instagram detdanskekongehus

Данські королівські коштовності належать державі, але залишаються в розпорядженні королеви. Вони повинні залишатися в Данії і не можуть супроводжувати монарха під час візитів за кордон. Коли ці чудові коштовності не у королеви, вони виставлені в скарбниці замку Розенборг, де ними може милуватися публіка.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року було опубліковано нові офіційні портрети королеви Мері та короля Фредеріка.