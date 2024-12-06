Королева Данії показала переробку унікальної прикраси з цікавою історією (відео)
Королева Данії Мері з розмахом відсвяткувала свою першу річницю на троні, представивши сліпучу тіару, перероблену зі старовинного діамантового пояса.
52-річна королева Данії Мері, відома своєю пристрастю до сімейних діадем, вдихнула нове життя в унікальний аксесуар. На відео, опублікованому у вівторок палацом Амалієнборг, Мері без макіяжу і в невимушеній укладці зустрічається з ювеліром, щоб приміряти оновлену тіару з рожевими діамантами. Австралійка Мері, дружина короля Фредеріка Х, разом із чоловіком змінили на троні королеву Маргрете, яка зреклася престолу на користь старшого сина. Про це пише Daily Mail.
Блискуча трансформація — данина традиції: данська королівська сім'я продовжує багатовікову практику зміни форми коронаційних коштовностей відповідно до часу.
"Оправа, на якій закріплене рожеве каміння в новій діадемі, була створена ювеліром Матіасом Гасбо Дінесеном за підтримки королеви і Королівської датської колекції", — ідеться у підписі до фотографії в Instagram.
Комплект з рожевими діамантами був створений 1840 року у вигляді ланцюжка, який кріпиться навколо талії з великою підвіскою посередині. Підвіску можна розділити і використовувати окремо як незалежні брошки.
Дійсно, на портреті 1911 року, виставленому в Національному історичному музеї в замку Фредеріксборг, королева Ловіса, дружина Фредеріка VIII, зображена в цьому дорогоцінному поясі.
Коштовності датської корони, доступні Мері, як королеві, включають чотири парюри, які вважаються одними з найбільш значущих скарбів монархії.
Ці коштовності, які мають залишатися в Данії, містять діамантовий комплект, смарагдовий комплект, перлинно-рубіновий комплект і діамантовий комплект з трояндою. Кожна парюра напрочуд універсальна і може бути розділена для змішування і поєднання окремих виробів. Сьогодні всі чотири парюри зберігаються в скарбниці замку Розенборг у Копенгагені.
Їхню історію можна простежити до королеви Софії Магдалини, дружини Крістіана VI, яка заповідала їх данській монархії.
З чотирьох комплектів тільки смарагдовий комплект включає відповідну тіару. Мері дебютувала зі смарагдовими коштовностями в гала-портретах, випущених у квітні, поєднуючи їх із зеленою сукнею від Біргіт Гальштейн.
Нову тіару Мері було виготовлено з використанням найбільших каменів з набору діамантів ограновування "троянда", який був найменш улюбленою прикрасою серед попередніх датських королев.
Однією з примітних подій став випадок 1991 року, коли королева Маргрете одягла елементи цього комплекту під час державного візиту норвезької королівської сім'ї. Вона вкоротила намисто і прикріпила чотири брошки з комплекту до своєї сукні.
Комплект містить довгий ланцюг, спочатку призначений для носіння як пояс навколо корсетної талії королеви, стиль, популярний у 1840-х роках. Однак поясний ланцюг вийшов з моди і рідко використовувався наступними монархами.
Нову діадему створив данський ювелір Матіас Гасбо Дінесен за підтримки королеви і Королівської данської колекції.
Термін "ограновування троянда" відноситься до стилю ограновування алмазів, який був популярний до винаходу діамантового ограновування наприкінці 1800-х років.
Техніка ограновування "троянда" передбачає створення безлічі граней, в ідеалі 24, на верхній поверхні діаманта, створюючи вигляд округлого бутона троянди. Задня частина діаманта плоска, що підсилює його вінтажну чарівність.
У палаці повідомили, що нова діадема буде простою і витонченою — це буде бандо, або обруч для волосся, що складається з одного ряду великих діамантів.
Данські королівські коштовності належать державі, але залишаються в розпорядженні королеви. Вони повинні залишатися в Данії і не можуть супроводжувати монарха під час візитів за кордон. Коли ці чудові коштовності не у королеви, вони виставлені в скарбниці замку Розенборг, де ними може милуватися публіка.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року було опубліковано нові офіційні портрети королеви Мері та короля Фредеріка.