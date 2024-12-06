Королева Дании показала переделку уникального украшения с интересной историей (видео)

Королева Дании Мэри с размахом отпраздновала свою первую годовщину на троне, представив ослепительную тиару, переделанную из старинного бриллиантового пояса.

52-летняя королева Дании Мэри, известная своей страстью к семейным диадемам, вдохнула новую жизнь в уникальный аксессуар. На видео, опубликованном во вторник дворцом Амалиенборг, Мэри без макияжа и в непринужденной укладке встречается с ювелиром, чтобы примерить обновленную тиару с розовыми бриллиантами. Австралийка Мэри, супруга короля Фредерика Х, вместе с супругом сменили на троне королеву Маргрете, которая отреклась от престола в пользу старшего сына. Об этом пишет Daily Mail.

Процесс изготовления новой тиары

Блестящая трансформация — дань традиции: датская королевская семья продолжает многовековую практику изменения формы коронационных драгоценностей в соответствии со временем.

"Оправа, на которой закреплены розовые камни в новой диадеме, была создана ювелиром Матиасом Хасбо Динесеном при поддержке королевы и Королевской датской коллекции", — говорится в подписи к фотографии в Instagram.

Комплект с розовыми бриллиантами был создан в 1840 году в виде цепочки, которая крепится вокруг талии с большой подвеской посередине. Подвеску можно разделить и использовать отдельно как независимые броши.

Действительно, на портрете 1911 года, выставленном в Национальном историческом музее в замке Фредериксборг, королева Ловиса, жена Фредерика VIII, изображена в этом драгоценном поясе.

Королева Ловиса в бриллиантовом поясе вокруг талии Фото: Instagram detdanskekongehus

Драгоценности датской короны, доступные Мэри, как королеве, включают четыре парюры, которые считаются одними из самых значимых сокровищ монархии.

Эти драгоценности, которые должны оставаться в Дании, включают в себя бриллиантовый комплект, изумрудный комплект, жемчужно-рубиновый комплект и бриллиантовый комплект с розой. Каждая парюра удивительно универсальна и может быть разделена для смешивания и сочетания отдельных изделий. Сегодня все четыре парюры хранятся в сокровищнице замка Розенборг в Копенгагене.

Их историю можно проследить до королевы Софии Магдалины, супруги Кристиана VI, которая завещала их датской монархии.

Из четырех комплектов только изумрудный комплект включает соответствующую тиару. Мэри дебютировала с изумрудными драгоценностями в гала-портретах, выпущенных в апреле, сочетая их с зеленым платьем от Биргит Хальштейн.

Новая тиара Мэри была изготовлена ​​с использованием самых крупных камней из набора бриллиантов огранки "роза", который был наименее любимым украшением среди предыдущих датских королев.

Одним из примечательных событий стал случай в 1991 году, когда королева Маргрете надела элементы этого комплекта во время государственного визита норвежской королевской семьи. Она укоротила ожерелье и прикрепила четыре броши из комплекта к своему платью.

Комплект включает в себя длинную цепь, изначально предназначенную для ношения в качестве пояса вокруг корсетной талии королевы, стиль, популярный в 1840-х годах. Однако поясная цепь вышла из моды и редко использовалась последующими монархами.

Королева Дании Мэри с придворным ювелиром Фото: Instagram detdanskekongehus

Новую диадему создал датский ювелир Матиас Хасбо Динесен при поддержке королевы и Королевской датской коллекции.

Термин "огранка роза" относится к стилю огранки алмазов, который был популярен до изобретения бриллиантовой огранки в конце 1800-х годов.

Техника огранки "роза" подразумевает создание множества граней, в идеале 24, на верхней поверхности бриллианта, создавая вид округлого бутона розы. Задняя часть бриллианта плоская, что усиливает его винтажное очарование.

Во дворце сообщили, что новая диадема будет простой и изящной – это будет бандо, или обруч для волос, состоящий из одного ряда крупных бриллиантов.

Королева Мэри в новой тиаре-бандо Фото: Instagram detdanskekongehus

Датские королевские драгоценности принадлежат государству, но остаются в распоряжении королевы. Они должны оставаться в Дании и не могут сопровождать монарха во время визитов за границу. Когда эти великолепные драгоценности не у королевы, они выставлены в сокровищнице замка Розенборг, где ими может любоваться публика.

Напомним, в ноябре 2024 года были опубликованы новые официальные портреты королевы Мэри и короля Фредерика.