В сети завирусилось новое фото детей принца Гарри и Меган Маркл: что с ним не так

Фанаты герцогов Сассекских поспешили найти на снимке признаки того, что он сгенерирован искусственным интеллектом.

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Онлайн-объединение поклонников Меган Маркл "Отряд Сассекских" подверглось критике в соцсетях после того, как опубликовали в соцсетях нелепое изображения пятилетнего принца Арчи и трехлетней принцессы Лилибет, детей Сассексов, пишет Daily Star.

Поскольку младший сын короля и его жена скрывают своих сына и дочь от прессы, особо ретивые фанаты не стали дожидаться появления официальных снимков детей и с помощью искусственного интеллекта создали их сами, взяв за основу рождественскую открытку фонда принца Гарри и Меган Маркл.

За основу фейкового фото, вероятно, был взят этот снимок с детьми Сассексов Фото: Соцсети

На открытке, которая появилась в сети, – черно-белое изображение брата и сестры. На сгенерированном компьютером фото Лилибет одета в платье, похожее на то, в котором она была запечатлена на ранее опубликованных фотографиях Меган и Гарри. Арчи одет в вязаный свитер и брюки-карго. Позади детей можно увидеть двух биглей, Мию и Гая, которых Сассексы взяли из приюта. Одна из "поддельных" собак лежит в нижнем левом углу, а другая возвышается над ней, причем искусственный интеллект не может изобразить ее правую лапу.

Другие признаки того, что картинка создана ИИ, включают плитки, изгибающиеся вокруг ноги Лилибет, и волосы Арчи, исчезающие по бокам.

Фото принца Арчи и принцессы Лилибет, подлинность которого подвергли сомнению Фото: sussexsquad/Х

Когда изображение широко распространилось в социальных сетях, один пользователь назвал его смешным, а другой отметил, что это "дер**вый фотошоп".

"Дети даже не похожи на брата и сестру. Они выглядят именно такими, какие они есть. ИИ", "Не могу поверить, что люди думают, что [Меган] действительно поделилась этим. Это становится смешным", "Это отвратительный фотошоп. Шов брюк Арчи не соединен вместе", "Скрытые руки и ноги очень странные. ИИ пока не может правильно нарисовать руки и ноги", – пишут в комментариях.

Дошло даже до того, что один из пользователей обвинил фанатов герцогов Сассекских, создавших фото, в лицемерии:

"SussexSquad, серьезно? Вы ТАК отчаянно пытаетесь убедить людей, что у них есть дети? Для начала вам стоит постараться избавиться от всех этих разных собак. Арчи выглядит выцветшим из-за своих волос и, похоже, сделал себе ринопластику. Бетти уменьшилась и явно имеет азиатские корни. Учитывая, что рыжие волосы – это рецессивный ген, почему вы так решительно настроены искоренить все признаки этнической принадлежности Меган? Как это по-РАСИСТСКИ с вашей стороны! Лицемеры. Вы заставляете их казаться еще более безумными, вы, психи".

После того как изображение ИИ стало вирусным, другие внимательные поклонники королевской семьи заметили, что макет открытки был взят непосредственно из Canva Pro. То есть любой, у кого есть учетная запись, мог его смоделировать.

Гарри и Меган стараются держать своих детей подальше от камер папарацци. Даже на праздничной открытке брат и сестра изображены со спины. В связи с этим появилось немало теорий заговора, и многие гадают, что же такого скрывают Сассексы.

В отличие от них, принц и принцесса Уэльские с первых дней рождения детей не скрывали их от публики. Кроме официальных портретов принцев Джорджа и Луи, а также принцессы Шарлотты, в сети есть немало снимков королевских наследников, сделанных папарацци.

Ранее Фокус писал о печальных последствиях королевской вражды для детей принца Гарри.