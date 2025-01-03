Фанати розкритикували нове шоу Меган Маркл для Netflix: що їх зачепило

Меган Маркл вирішила повторити успіх Марти Стюарт, яка зробила собі ім'я і статки на порадах з домогосподарства.

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Стримінгова платформа Netflix представила перший трейлер кулінарного шоу Меган Маркл "З любов'ю, Меган". Аналогічне відео на своїй сторінці в Instagram опублікувала і сама герцогиня Сассекська.

Довгоочікуваний серіал про стиль життя, який фанатам обіцяли, коли бренд стилю життя American Riviera Orchard вперше анонсували в березні минулого року, вийде 15 січня.

У трейлері показано, як дружина принца Гаррі готує на кухні в Монтесіто, збираючи продукти зі свого саду і спілкуючись з дуже відомими гостями, включно зі сценаристкою Мінді Калінг, акторкою Ебігейл Спенсер, дружиною друга принца Гаррі Дельфіною Блак'є, візажистом Меган Деніелом Мартіном, літературною агентесою Дженніфер Рудольф Волш і сусідкою Гаррі і Меган, мультимільйонеркою Вікі Цай.

"Мені завжди подобалося брати щось доволі буденне і підносити його, дивувати людей моментами, які дають їм зрозуміти, що я справді думаю про них. Я збираюся поділитися деякими невеликими порадами та прийомами і тим, як застосовувати ці практики щодня. Йдеться про зв'язок із друзями... Ми не женемося за досконалістю, ми женемося за радістю", – каже Маркл.

У синопсисі шоу описується так:

У "З любов'ю, Меган" ми приєднуємося до Меган на кухні, в саду — і навіть у вулику — коли вона готується прийняти друзів, як старих, так і нових. Ділячись деякими зі своїх улюблених порад і прийомів з кулінарії, садівництва, рукоділля та багато чого іншого, Меган показує, як навіть найнезначніші деталі можуть допомогти додати краси в наше життя і, що найважливіше, допомогти об'єднати людей. Чи то приготування подарунків для гостей, чи то додавання розсипу їстівних квітів на сніданок, справді важлива думка".

Попри дуже якісну картинку і загальний підкреслено позитивний тон програми, у коментарях чимало користувачів уже розкритикували прийдешній проєкт. На думку деяких користувачів, Меган хоче повторити успіх Марти Стюарт, американської бізнесвумен, телеведучої та письменниці, яка здобула популярність і нажила статки завдяки порадам із домогосподарства.

"Багата жінка, яка купує дорогі речі для своїх друзів — дуже схоже на правду. Я пропущу цей епізод, Netflix", "Спочатку Кардаш'ян, тепер вони", "Відраза, нудно, вона мені не подобається, пропустіть", "Я не ненавиджу Меган, але нам це не потрібно. У нас ця інформація скрізь", "Коли ви залишаєте королівську сім'ю і вам потрібні додаткові гроші", "Бідолашний Гаррі, у підсумку одружився з жінкою з шоу-бізнесу, яка не може викреслити свій шоу-персонаж зі свого життя", – пишуть під публікацією.

Однак були й ті, хто зазначив, що з нетерпінням чекає на нове шоу Меган.

Раніше Фокус писав, що не так із новим фото дітей принца Гаррі та Меган Маркл, яке завірусилося в мережі.