Не знайшла нікого кращого: Меган Маркл призначила себе на керівну посаду

Після дев'яти місяців пошуків герцогиня Сассекська зневірилася знайти підходящу кандидатуру і вибрала оптимальний вихід.

Меган Маркл, дружина принца Гаррі, яка в березні повідомила про запуск свого бізнесу — лайфстайл-бренду American Riviera Orchard, досі не знайшла генерального директора, який би керував справами її компанії, пише колумніст Річард Іден для Daily Mail.

Після того як пролунав анонс, Меган активно взялася шукати людину на керівну посаду і проводила співбесіди з кандидатами. Однак вона не змогла знайти нікого, хто відповідав би її очікуванням.

З посиланням на своє джерело в Каліфорнії, Іден пише, що герцогиня Сассекська навіть почала переговори з Netflix про те, щоб американський стримінговий гігант вступив у комерційне партнерство з American Riviera Orchard.

"Це щось нове для Netflix. Він керуватиме бізнесом у сфері способу життя разом із Меган, розробляючи продукти як побічні продукти її шоу. Якщо партнерство буде погоджено, Netflix, найімовірніше, призначить свого власного генерального директора для управління операціями", — цитує автор свого інформатора.

У той час Маркл сподівалася, що American Riviera Orchard стане дуже прибутковою. Її адвокат подав заявку на реєстрацію торговельної марки в США для різних товарів, включно зі столовими приборами, книжками рецептів, скатертинами, серветками, джемами, харчовими оліями, овочевими та молочними пастами.

Після довгих місяців пошуків колишня акторка припинила спроби і вирішила проблему, призначивши на цю посаду себе. Ця новина послідувала за низкою звільнень співробітників Гаррі та Меган. З чуток, загальна кількість професіоналів, яких Сассекські втратили з моменту їхнього весілля 2018 року, становить щонайменше 18 осіб, а дев'ять або більше звільнилися відтоді, як вони переїхали до Каліфорнії.

Одним з останніх, хто грюкнув дверима, став Джош Кеттлер, голова адміністрації принца Гаррі. Він звільнився в серпні, всього через три місяці після початку роботи.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл категорично проти примирення принца Гаррі з родиною.