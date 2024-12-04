Не нашла никого лучше: Меган Маркл назначила себя на руководящую должность

После девяти месяцев поисков герцогиня Сассекская отчаялась найти подходящую кандидатуру и выбрала оптимальный выход.

Меган Маркл, жена принца Гарри, которая в марте сообщила о запуске своего бизнеса – лайфстайл-бренда American Riviera Orchard, до сих пор не нашла генерального директора, который бы управлял делами ее компании, пишет колумнист Ричард Иден для Daily Mail.

После того как прозвучал анонс, Меган активно взялась искать человека на руководящую должность и проводила собеседования с кандидатами. Однако она не смогла найти никого, кто соответствовал бы ее ожиданиям.

Со ссылкой на свой источник в Калифорнии, Иден пишет, что герцогиня Сассекская даже начала переговоры с Netflix о том, чтобы американский стриминговый гигант вступил в коммерческое партнерство с American Riviera Orchard.

"Это что-то новое для Netflix. Он будет управлять бизнесом в сфере образа жизни вместе с Меган, разрабатывая продукты как побочные продукты ее шоу. Если партнерство будет согласовано, Netflix, скорее всего, назначит своего собственного генерального директора для управления операциями", – цитирует автор своего информатора

В то время Маркл надеялась что American Riviera Orchard станет очень прибыльной. Ее адвокат подал заявку на регистрацию торговой марки в США для различных товаров, включая столовые приборы, книги рецептов, скатерти, салфетки, джемы, пищевые масла, овощные и молочные пасты.

После долгих месяцев поисков бывшая актриса прекратила попытки и решила проблему, назначив на эту должность себя. Эта новость последовала за чередой увольнений сотрудников Гарри и Меган. По слухам, общее число профессионалов, которых Сассекские потеряли с момента их свадьбы в 2018 году, составляет не менее 18 человек, а девять или более уволились с тех пор, как они переехали в Калифорнию.

Одним из последних, кто хлопнул дверью, стал Джош Кеттлер, глава администрации принца Гарри. Он уволился в августе, всего через три месяца после начала работы.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл категорически против примирения принца Гарри с семьей.