Меган Маркл анонсувала запуск власного лайфстайл бренду (відео)

Героцгиня Сассекська продаватиме столові прилади, солодощі, джеми та популяризуватиме милі серцю речі. На розробку проекту вона витратила близько року.

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Дружина принца Гаррі Меган Маркл запускає власний лайфстайл-бренд "American Riviera Orchard". Вона вже створила відповідний акаунт в Instagram, представивши на сторінці лише логотип проєкту, написаний витонченим золотим шрифтом, а в сторіс опублікувала коротке відео. У шапці профілю підпис — "Меган, герцогиня Сассекська".

Новий проєкт перебуває в розробці вже понад рік — і в ньому буде представлено "все, що близьке її серцю".

На сторінці бренду в соцмережах — тільки його логотип Фото: americanrivieraorchard

Ще наприкінці минулого року, як пише Vogue, почали циркулювати чутки про те, що колишня актриса хоче відродити свій старий блог про спосіб життя The Tig. До того як вийти заміж за принца Гаррі, Маркл активно публікувала на сайті і в соцмережах рецепти, путівники і багато іншого. ("Тіг" — скорочення від її улюбленого вина "Тіньянелло".) Однак після заручин у 2017 році Меган закрила сайт.

За даними Відомства США з патентів і товарних знаків, заявку на реєстрацію товарного знака "American Riviera Orchard" було подано 2 лютого 2024 року. Перераховані товари і послуги включали столовий посуд, кулінарні книги, текстиль, а також їстівні продукти, такі як желе, мармелад і фруктові джеми.

Флеш-кампанія приурочена до запуску нового кулінарного шоу за участю Меган на Netflix, де вона буде виробляти і продавати свої власні продукти. Надалі герцогиня планує написати книгу і створити блог.

Не виключено і відкриття офлайн-магазину, де продаватимуть посуд, кухлі, джеми, скатертини та книги рецептів.

Оглядачі впевнені, що Меган не випадково вибрала час для запуску бренду.

"Сассекси, на мою думку, не роблять нічого випадково, і час часто має вирішальне значення. Ми з'ясували це на вихідних, і тепер нам щойно нагадали, що в їхній шафці може бути більше кидків, ніж дехто з нас думав. І це не випадково. Протягом багатьох років вони в якомусь сенсі були передбачуваними, і це той самий момент, коли вони вважають, що поширювати інформацію корисно. Вони нічого не роблять випадково", — заявив королівський коментатор Річард Фіцуільям у бесіді з MailOnline.

Оголошення було зроблено всього за кілька годин до того, як Вільям, як очікують, виступить із промовою особисто з нагоди 25-річчя премії "Спадщина Діани" і вручить нагороди ввечері 15 березня 20 лауреатам. Принц Уельський з'явиться на церемонії нагородження один, оскільки його дружина Кейт все ще відновлюється після операції на черевній порожнині.

Згідно з повідомленнями, Гаррі, який мешкає в Каліфорнії, приєднається до відеодзвінка з переможцями. Однак його участь відбудеться тільки після того, як його брат покине церемонію.

Раніше Фокус писав, що знамените фото принца Гаррі та Меган Маркл теж піддалося редагуванню.