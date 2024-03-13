Фотошопний скандал: виявилося, що Гаррі та Меган змінили свій культовий знімок

Раніше з'ясувалося, що Кейт Міддлтон фотошопила своє фото. Але і її давня суперниця Меган Маркл редагувала свої нечисленні офіційні знімки.

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Принц Гаррі та Меган Маркл опинилися в центрі скандалу з редактурою фото, після того, як у фотошопі викрили Кейт Міддлтон. З'ясувалося, що знімок, зроблений під час другої вагітності Меган був відредагований. Про це пише Daily Mail.

Учора джерела, близькі до пари, втрутилися в бурю в соціальних мережах навколо помилки з редагуванням фотографій у Кенсингтонському палаці після того, як принцеса Уельська зізналася, що "експериментувала з редагуванням" своєї фотографії з дітьми, зробленої до Дня матері.

Вони сказали, що Гаррі і Меган були б "знищені", якби вони зробили ту саму помилку у Photoshop, що і Кейт, але додали, що герцогиня не помилилася б через "жахливу увагу до деталей".

У подкасті Private Passions відомий лондонський фотограф Місан Гарріман, великий друг Гаррі та Меган, зізнався, що відредагував чорно-біле фото пари 2021 року, яке пара використала, щоб оголосити про те, що вони чекають на другу дитину.

Це фото Гаррі та Меган було відредаговано Фото: Twitter Misan Harriman

Виступаючи в подкасті на BBC Radio 3, давній друг Сассексів сказав: "Дивно, що можна зробити за допомогою технологій", пояснюючи, як було створено остаточне зображення, назвавши його "віртуальною зйомкою".

Він розповів, що зробив фотографію віддалено, оскільки під час пандемії перебував в іншому місці й використовував технологію, яка давала йому змогу спілкуватися із Сассексами, розповідаючи їм, як позувати, водночас віддалено "натискаючи на кнопку спуску" фотокамери.

Ведучий подкасту додав: "Насправді вони не були під вербою, чи не так? Вони лежали зовні, на лузі, чи не так?".

Гарріман відповів, що вони були в саду і святкували "нову радість".

Нагадаємо, раніше таблоїди писали, що принцеса Уельська, як кажуть, "почувається нещасною" після бурі в соціальних мережах, спричиненої відфотошопленим зображенням, опублікованим Кенсингтонським палацом у неділю з нагоди Дня матері.

Те саме фото Кейт, що викликало скандал Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Скандал виник ще й тому, що це було перше фото Кейт після того, як вона виписалася з лікарні після операції. Її шанувальники вважають, що принцеса Уельська хвора набагато серйозніше, ніж повідомляється офіційно. Деякі пишуть, що вона і зовсім зникла, і Букінгемський палац приховує її зникнення.

Свої підозри фанати принцеси пояснюють тим, що раніше вона ніколи не пропадала так надовго. Навіть після пологів вона вже через кілька днів позувала на сходах лікарні.

Востаннє Кейт бачили на королівському заході на Різдво 2023 року разом зі своєю сім'єю в Сандрінгемі.