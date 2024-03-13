Фотошопный скандал: оказалось, что Гарри и Меган изменили свой культовый снимок

Ранее выяснилось, что Кейт Миддлтон фотошопила свое фото. Но и ее давняя соперница Меган Маркл редактировала свои немногочисленные официальные снимки.

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Принц Гарри и Меган Маркл оказались в центре скандала с редактурой фото, после того, как в фотошопе уличили Кейт Миддлтон. Выяснилось, что снимок, сделанный во время второй беременности Меган был отредактирован. Об этом пишет Daily Mail.

Вчера источники, близкие к паре, вмешались в бурю в социальных сетях вокруг оплошности с редактированием фотографий в Кенсингтонском дворце после того, как принцесса Уэльская призналась, что "экспериментировала с редактированием" своей фотографии с детьми, сделанной ко Дню матери.

Они сказали, что Гарри и Меган были бы "уничтожены", если бы они совершили ту же ошибку в Photoshop, что и Кейт , но добавили, что герцогиня не ошиблась бы из-за "чудовищного внимания к деталям".

В подкасте Private Passions известный лондонский фотограф Мисан Гарриман, большой друг Гарри и Меган, признался, что отредактировал черно-белое фото пары 2021 года, которую пара использовала, чтобы объявить о том, что они ждут второго ребенка.

Это фото Гарри и Меган было отредактировано Фото: Twitter Misan Harriman

Выступая в подкасте на BBC Radio 3, давний друг Сассексов сказал: "Удивительно, что можно сделать с помощью технологий", объясняя, как было создано окончательное изображение, назвав его "виртуальной съемкой".

Он рассказал, что сделал фотографию удаленно, поскольку во время пандемии находился в другом месте и использовал технологию, которая позволяла ему общаться с Сассексами, рассказывая им, как позировать, при этом удаленно "нажимая на кнопку спуска" фотокамеры.

Ведущий подкаста добавил: "На самом деле они не были под ивой, не так ли? Они лежали снаружи, на лугу, не так ли?".

Гарриман ответил, что они были в саду и праздновали "новую радость".

Напомним, ранее таблоиды писали, что принцесса Уэльская, как говорят, "чувствует себя несчастной" после бури в социальных сетях, вызванной отфотошопленным изображением, опубликованным Кенсингтонским дворцом в воскресенье по случаю Дня матери.

То самое фото Кейт, вызвавшее скандал Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Скандал возник еще и потому, что это было первое фото Кейт после того, как она выписалась из больницы после операции. Ее поклонники считают, что принцесса Уэльская больна куда серьезней, чем сообщается официально. Некоторые пишут, что она и вовсе исчезла, и Букингемский дворец скрывает ее пропажу.

Свои подозрения фанаты принцессы объясняют тем, что ранее она никогда не пропадала так надолго. Даже после родов она уже через пару дней позировала на ступенях больницы.

В последний раз Кейт видели на королевском мероприятии на Рождество 2023 года вместе со своей семьей в Сандрингеме.