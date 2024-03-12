Куда пропала Кейт Миддлтон? Фанаты предполагают, что во дворце скрывают ее исчезновение

Поклонники принцессы Уэльской считают, что она исчезла из поля зрения общественности не просто так. А фотошоп ее последнего семейного фото только подлил масла в огонь.

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Принцессу Кейт в последний раз видели публично, приветствующую толпу после посещения рождественской утренней службы в Сандрингеме. Это 25 декабря 2023 года. После она перенесла плановую операцию на брюшной полости и теперь, как сообщают в Букингемском дворце, восстанавливается после операции. Но фанаты принцессы Уэльской считают, что ее семья скрывает то, что происходит на самом деле. И недавнее семейное фото Кейт Миддлтон только подтвердило их опасения. Об этом пишет Vox.

Принцесса Кейт Миддлтон, которая однажды станет Кэтрин, королевой-консортом Соединенного Королевства, наконец-то появилась на публике. После операции. 10 марта Кенсингтонский дворец распространил фотографию улыбающейся принцессы Уэльской со своими детьми в честь Дня матери в Великобритании. Эта фотография могла бы стать вторым из двух публичных выступлений Кейт со дня Рождества, но вскоре после того, как фотография вышла в свет, она ознаменовалась скандалом. Несколько крупных фотоагентств, в том числе AP и Reuters, пришли к выводу, что изображением "манипулировали", и опубликовали уведомление об его уничтожении.

То самое фото Кейт, которым "манипулировали" Фото: Instagram @princeandprincessofwales

На следующий день, 11 марта, на X-аккаунте принца и принцессы Уэльских было опубликовано извинение: "Как и многие фотографы-любители, я время от времени экспериментирую с редактированием. Я хотел бы выразить свои извинения за любое замешательство, вызванное семейной фотографией, которой мы поделились вчера. Я надеюсь, что все празднующие хорошо провели День матери". Оно было подписано буквой "С" в честь Кэтрин.

Позже в тот же день ее сфотографировали на выходе из Виндзорского замка. Кейт ехала в авто рядом с принцем Уильямом, но ее лица практически не видно.

Фото Кейт в машине, которое считают фотошопом Фото: Angela "Improper English Rose" /Х

Воскресная фотография — одна из двух фотографий Кейт, которые публика видела за несколько месяцев. Ее сфотографировали 4 марта в машине, которой управляла ее мать Кэрол Миддлтон, недалеко от Виндзорского замка. За несколько месяцев до этого одна из самых фотографируемых женщин в мире, вся жизнь которой проходила под прицелом фотокамер с тех пор, как она стала подругой принца Уильяма в колледже, по-видимому, исчезла из поля зрения общественности.

История "исчезновения" Кейт Миддлтон

17 января Кенсингтонский дворец сообщил, что Кейт накануне поступила в больницу для плановой операции на брюшной полости. В сообщении было сказано, что она "маловероятно" возобновит свои общественные обязанности до Пасхи, которая в этом году приходится на 31 марта.

Семья Кейт Миддлтон на Пасху Фото: Getty Images

Пока что Кейт придерживается ранее объявленного графика. Кенсингтонский дворец объявил 29 января, что она вернулась домой после больницы. Однако долгая пауза в публичных выступлениях Кейт и отсутствие конкретной информации о ее здоровье создали благодатную почву для теорий заговора. Когда принц Уильям отменил запланированное собственное выступление 27 февраля, сославшись на "личное дело", поползли слухи.

Некоторые люди предположили, что что-то пошло не так и операция Кейт была серьезней, чем сообщалось.

Кто-то даже выдвинул предположение, что у нее был инсульт, или она была в искусственной коме.

Другие поклонники заявили в соцсетях, что ее брак с Уильямом был под угрозой, и она скрывалась.

Самая невероятная теория гласит, что принцессы Уэльской уже нет в живых, и что ее заменили двойником.

Но есть и шутливые версии, почему пропала Кейт: она ждет, пока отрастет неудачно подстриженная челка, или оправляется после пластической операции.

Тем временем дворец отреагировал на распространение вопиющих слухов, сообщив журналу People, что Кейт "по-прежнему чувствует себя хорошо".

Может большинство теорий заговора и звучат странно, но все они реагируют на реальную проблему. Кейт долгое время была надежной опорой британской семьи, появляясь и улыбаясь на каждом публичном мероприятии, на котором ее приглашали появиться, реагируя на драмы королевской семьи спокойно и с достоинством. Так что немудрено, что ее пропажа вызвала такой переполох.

Почему некоторые люди считают легенду Кейт подозрительной

Официально Кейт лежала в больнице на плановой операции на брюшной полости. Тем не менее скептически настроенные зрители почти сразу же набросились на очевидное несоответствие в первом заявлении Кенсингтонского дворца о ее здоровье от 17 января. Если операция Кейт была "запланированной", зрители хотели знать, то почему дворец также сказал, что она "откладывает предстоящие встречи", если процедура была запланирована и почему их не отменили ранее.

Также вызвало удивление то, что Кейт будет восстанавливаться после операции около двух недель. Некоторые операции на брюшной полости могут быть незначительными, например, аппендэктомия, но эти процедуры не требуют такого длительного пребывания в стационаре. Какую операцию перенесла Кейт, после чего она не сможет вернуться домой в течение двух недель?

Слухи только усилились, когда в тот же день Букингемский дворец объявил, что король Чарльз будет лечиться от увеличенной простаты. Для двух столь высокопоставленных членов королевской семьи одновременно проходить медицинские процедуры было необычно, почти шокирующе. Королевские наблюдатели предположили, что дворец пытался что-то скрыть.

И сейчас король Чарльз вернулся в информационное поле, и даже проходя лечение, принимает участие в официальных мероприятиях. Что касается Кейт, то в Кенсингтонском дворце лишь кратко сказали, что ее состояние "не связано с раком". Почему, спрашивали королевские наблюдатели, состояние Кейт было гораздо более загадочным, чем состояние короля?

Король Чарльз после операции и королева Камилла Фото: Getty Images

Чем больше времени проходило без фото Кейт, то тем больше становилось слухов. Уильяма сфотографировали во время посещения больницы, но никто не видел, как Кейт выходила из больницы и возвращалась в свой дом в Виндзорском Хоум-парке. Она не публиковала в Instagram никаких фотографий выздоровления, и ни один папарацци не поймал ее в объектив.

В обычных обстоятельствах отсутствие фотографий женщины, выздоравливающей после медицинской процедуры, было бы признано разумным уважением к чьей-либо частной жизни. Однако жизнь будущей королевы Англии не отличается обычными обстоятельствами. В стране с печально известной безжалостной бульварной прессой члены королевской семьи считаются такой же честной добычей, как и все остальные.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

И фанатов расстроила пропажа принцессы Уэльской еще и потому, что после рождения каждого из троих детей Кейт появлялась перед больницей с пышной прической и макияжем для фотосессии для папарацци в течение 24 часов, и каждый раз она делала это с веселой улыбкой. Что отличало эту конкретную процедуру? Что удерживало Кейт от желания показать свое лицо и удерживало прессу от требований показать его? Почему дворец в конечном итоге решил опубликовать ее явно подделанную фотографию?

Кейт Миддлтон после родов принцессы Шарлотты Фото: Getty Images

"Вы хотите сказать мне, что Кейт Миддлтон — той самой женщине, которая позировала возле больницы как супермодель всего через несколько часов после родов — внезапно потребовались месяцы восстановления, прежде чем показать свое лицо? И британская пресса теперь волшебным образом уважает неприкосновенность частной жизни? Это кажется… зловещим?", — написал один наблюдатель на X, суммируя общий скептицизм.

Почему исчезновение принцессы Уэльской вызвало переполох

Исчезновение Кейт кажется людям странным, потому что оно противоречит ее бренду. Пока она была на виду у общественности, Кейт Миддлтон была неизменно надежной и стойкой.

Постоянство настолько явно занимает центральное место в общественном имидже Кейт, что пресса в разные моменты делала это ее самой героической чертой и единственной помехой.

Кейт Миддлтон в юности Фото: Скриншот TikTok

Даже в самом начале своих отношений с принцем Уильямом, когда пресса дала ей унизительное прозвище "Ждущая Кейти", мисс Миддлтон была вежлива с папарацци. Она не поддерживала с ними дружеских отношений, как это делала покойная принцесса Диана в определенные периоды своей карьеры, но и не пыталась их перехитрить. Она знала, чего они хотят, и говорила об этом как ни в чем не бывало.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Ранее королевская журналистка Тина Браун писала, что как-то папарацци дежурили у магазина, где работала Кейт, пока они с Уильямом встречались. Ее босс спрашивал, не хочет ли она сбежать через черный ход, но Кейт отвечала: "Честно говоря, они будут нас преследовать, пока не получат фото. Так почему бы мне просто не пойти и не сделать снимок, а потом они оставят нас в покое".

За последние несколько лет королевская семья сократилась: старшее поколение умирает, а представители молодого поколения погрязают в скандалах, или занимаются своей личной жизнью. Но Кейт Миддлтон продолжала выполнять свои обязанности. И сейчас исчезновение самого известного члена "Фирмы" вызвало беспокойство.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Напомним, ранее фанаты Кейт Миддлтон предположили, что ее фото, якобы сделанные после операции, были фальшивками. Изображение принцессы Уэльской, по их мнению, просто скопировали со старых снимков. И даже нашли снимки, которые стали исходниками.