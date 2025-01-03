Фанаты раскритиковали новое шоу Меган Маркл для Netflix: что их задело

Меган Маркл решила повторить успех Марты Стюарт, сделавшей себе имя и состояние на советах по домоводству.

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Стриминговая платформа Netflix представила первый трейлер кулинарного шоу Меган Маркл "С любовью, Меган". Аналогичное видео на своей странице в Instagram опубликовала и сама герцогиня Сассекская.

Долгожданный сериал о стиле жизни, который фанатам обещали, когда бренд стиля жизни American Riviera Orchard впервые анонсировали в марте прошлого года, выйдет 15 января.

В трейлере показано, как жена принца Гарри готовит на кухне в Монтесито, собирая продукты из своего сада и общаясь с очень известными гостями, включая сценаристку Минди Калинг, актрису Эбигейл Спенсер, жену друга принца Гарри Дельфину Блакье, визажиста Меган Дэниела Мартина, литературного агента Дженнифер Рудольф Уолш и соседку Гарри и Меган, мультимиллионершу Вики Цай.

"Мне всегда нравилось брать что-то довольно обычное и возвышать его, удивлять людей моментами, которые дают им понять, что я действительно думаю о них. Я собираюсь поделиться некоторыми небольшими советами и приемами и тем, как применять эти практики каждый день. Речь идет о связи с друзьями… Мы не гонимся за совершенством, мы гонимся за радостью", – говорит Маркл.

В синопсисе шоу описывается следующим образом:

В "С любовью, Меган" мы присоединяемся к Меган на кухне, в саду – и даже в улье – когда она готовится принять друзей, как старых, так и новых. Делясь некоторыми из своих любимых советов и приемов по кулинарии, садоводству, рукоделию и многому другому, Меган показывает, как даже самые незначительные детали могут помочь добавить красоты в нашу жизнь и, что самое важное, помочь объединить людей. Будь то приготовление подарков для гостей или добавление россыпи съедобных цветов на завтрак, действительно важна мысль".

Несмотря на очень качественную картинку и общий подчеркнуто позитивный тон программы, в комментариях немало пользователей уже раскритиковали грядущий проект. По мнению некоторых пользователей, Меган хочет повторить успех Марты Стюарт, американской бизнесвумен, телеведущей и писательницы, которая получила известность и нажила состояние благодаря советам по домоводству.

"Богатая женщина, покупающая дорогие вещи для своих друзей — очень похоже на правду. Я пропущу этот эпизод, Netflix", "Сначала Кардашьян, теперь они", "Отвращение, скучно, она мне не нравится, пропустите", "Я не ненавижу Меган, но нам это не нужно. У нас эта информация везде", "Когда вы оставляете королевскую семью и вам нужны дополнительные деньги", "Бедный Гарри, в итоге женился на женщине из шоу-бизнеса, которая не может вычеркнуть свой шоу-персонаж из своей жизни", – пишут под публикацией.

Однако были и те, кто отметил, что с нетерпением ждет новое шоу Меган.

Ранее Фокус писал, что не так с новым фото детей принца Гарри и Меган Маркл, которое завирусилось в сети.