Принц Гарри продолжает "борьбу" с британскими таблоидами: детали

Ранее Верховный суд Великобритании подтвердил, что более 15 лет за принцем Гарри незаконно следили для получения эксклюзивной информации. В частности, нанимали частных детективов и устанавливали прослушивание телефона.

Суд рассмотрит дело принца Гарри против британского таблоида в начале 2026 года. Об этом пишет Reuters.

Младший сын короля Великобритании Чарльза III и шесть британских публичных деятелей, среди которых певец Элтон Джон и актрисы Элизабет Херли и Сэди Фрост, обвиняют 70 нынешних и экс-сотрудников Associated Newspapers во взломе телефона и других нарушениях конфиденциальности десятки лет назад.

В свою очередь компания Associated Newspapers, которая владеет Daily Mail и Mail on Sunday, отрицает свою вину.

Суд отказал компании в отклонении иска, поэтому теперь судебное разбирательство должно начаться в начале 2026 года.

Принц Гарри Фото: Getty

Кроме этого дела, принц Гарри судился с Mirror Group Newspapers. Британский издатель согласился выплатить младшему сыну короля Чарльза возмещение убытков за вмешательство в его частную жизнь путем взлома телефона и другой незаконной слежки. Речь идет о 400 тысячах фунтов стерлингов (505 тысяч долларов).

Герцог Сассекский получил 140 000 фунтов стерлингов (177 000 долларов) в качестве возмещения убытков в декабре 2023 года. Верховный суд Великобритании подтвердил, что более 15 лет за принцем Гарри незаконно следили для получения эксклюзивной информации, в частности нанимали частных детективов и устанавливали прослушивание телефона.

А в июле 2022 года брат принца Уильяма выиграл судебный иск о клевете в Верховном суде Лондона против британского таблоида Mail on Sunday, который входит в Associated Newspapers.

Напомним, Меган Маркл против примирения принца Гарри с семьей.

Также Фокус писал о сложных отношениях принца Гарри с отцом.