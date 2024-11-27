Принц Гаррі продовжує "боротьбу" з британськими таблоїдами: деталі

Раніше Верховний суд Великої Британії підтвердив, що понад 15 років за принцом Гаррі незаконно стежили для отримання ексклюзивної інформації. Зокрема, наймали приватних детективів та встановлювали прослуховування телефону.

Суд розгляне справу принца Гаррі проти британського таблоїду на початку 2026 року. Про це пише Reuters.

Менший син короля Великої Британії Чарльза ІІІ та шість британських публічних діячів, серед яких співак Елтон Джон і акторки Елізабет Герлі та Седі Фрост, звинувачують 70 нинішніх і ексспівробітників Associated Newspapers у зломі телефону та інших порушеннях конфіденційності десятки років тому.

Своєю чергою компанія Associated Newspapers, яка володіє Daily Mail та Mail on Sunday, заперечує свою провину.

Суд відмовив компанії у відхиленні позову, тому тепер судовий розгляд має розпочатися на початку 2026 року.

Принц Гаррі Фото: Getty

Окрім цієї справи, принц Гаррі судився з Mirror Group Newspapers. Британський видавець погодився виплатити меншому сину короля Чарльза відшкодування збитків за втручання в його приватне життя шляхом злому телефону та іншого незаконного стеження. Мова йде про 400 тисяч фунтів стерлінгів (505 тисяч доларів).

Герцог Сассекський отримав 140 000 фунтів стерлінгів (177 000 доларів) як відшкодування збитків у грудні 2023 року. Верховний суд Великої Британії підтвердив, що понад 15 років за принцом Гаррі незаконно стежили для отримання ексклюзивної інформації, зокрема наймали приватних детективів та встановлювали прослуховування телефону.

А в липні 2022 році брат принца Вільяма виграв судовий позов про наклеп у Верховному суді Лондона проти британського таблоїда Mail on Sunday, який входить до Associated Newspapers.

Нагадаємо, Меган Маркл проти примирення принца Гаррі з родиною.

Також Фокус писав про складні стосунки принца Гаррі з батьком.