На принца Джорджа чекає розлука з Шарлоттою та Луї: у чому причина (фото)

На принца Джорджа чекає період розлуки з принцесою Шарлоттою та принцом Луї, оскільки зараз вирішується майбутнє спадкоємця британського престолу.

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Про це пише GB News.

Старшому сину Кейт Міддлтон і принца Вільяма загрожує розлучення з меншими сестрою та братом, оскільки батьки шукають нову школу для молодого члена королівської сім’ї Великої Британії.

11-річний Джордж є другим у черзі на британський престол і, з великою ймовірністю, стане королем після свого діда Чарльза III і батька принца Вільяма.

Наразі діти Уельських на канікулах, перш ніж повернутися до школи після Великодня на останній семестр цього навчального року.

Джордж, Шарлотта та Луї відвідують школу Lambrook у графстві Беркшир, де навчаються хлопчики та дівчатка віком від трьох до тринадцяти років.

Принц Джордж Фото: Getty Images

Повідомляється, що принцеса Кейт хотіла, щоб принц Джордж, дев’ятирічна принцеса Шарлотта та шестирічний принц Луї здобували освіту разом.

Втім, уже у вересні Джорджу, швидше за все, доведеться залишити школу, щоб почати здобувати середню освіту.

"Ламбрук" відомий своїми високими академічними стандартами та всебічним підходом до навчання.

Принц Вільям з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Коледж "Мальборо" в графстві Вілтшир, навчальний заклад Кейт Міддлтонг, багато хто вважає найкращим вибором принца Джорджа, коли він покине "Ламбрук" у вересні.

Школа-інтернат коштує 59 000 фунтів стерлінгів на рік. Раніше джерела повідомляли, що принцу Джорджу вже запропонували місце там.

Нагадаємо, принц Вільям розкрив захоплення Джорджа, Шарлотти та Луї.

Також Фокус писав про те, що принц Вільям розкрив одне своє бажання щодо принца Луї та принцеси Шарлотти.