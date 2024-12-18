Селін Діон зворушливо звернулася до покійного чоловіка в 30-ту річницю весілля (фото)

Артистка уперше познайомилася з Рене Анжелілом, коли виступала для нього в 1980 році, коли їй було всього 12 років. У 1994 році пара одружилася.

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Канадська співачка Селін Діон вшанувала пам'ять свого покійного чоловіка Рене Анжеліла зворушливим дописом у соціальних мережах. Знаменитість поділилася фото з їхнього весілля 17 грудня 1994 року, яке відбулося в Монреалі, Канада.

Селін втратила коханого у 2016 році через рак горла.

На архівній фотографії закохані дивилися одне одному в очі, а Селін тримала обличчя Рене.

Канадська співачка була одягнена у весільну білу сукню з мережива та атласу з глибоким декольте, і вона додала нотку розкоші завдяки блискучому головному убору, який покривав її чоло, а також традиційній білій вуалі.

"Ти все ще наповнюєш наші серця щодня. Ти для нас все. Ми дуже сумуємо за тобою", — написала артистка.

"З 30-річчям, mon amour!" — зазначила Селін, а до її слів приєдналися сини пари, 23-річний Рене-Чарль та 14-річні близнюки Нельсон та Едді.

Селін Діон з чоловіком

Селін уперше познайомилася з Рене, коли виступала для нього в 1980 році, коли їй було всього 12 років. Прослуховування пройшло успішно, і він погодився стати менеджером юної співачки.

Їхні стосунки стали романтичними до 1987 року, коли Діон було 19 років, а через сім років вони одружилися.

Як повідомляється, Селін боялася, що громадськість розкритикує, що їхні стосунки почалися до її повноліття, тому роками тримала деталі роману в секреті.

Селін Діон з чоловіком Фото: Getty Images

"Я боялася, що подумають люди", — говорила канадська зірка сцени в інтерв’ю People у 1994 році.

Нагадаємо, Адель розплакалася, побачивши на своєму концерті Селін Діон.

Також Фокус писав про рідкісну появу важкохворої Селін Діон на публіці.