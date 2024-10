Селін Діон облили апельсиновим соком під час зйомок (відео)

Зірка сцени продовжує боротьбу з важкою хворобою. Вона пригадала свою пісню It's All Coming Back to Me Now.

56-річна канадська співачка Селін Діон здивувала шанувальників, намочившись під час зйомок відео. Про це пише Daily Mail.

Артистку облили апельсиновим напоєм під час несподіваного виступу на недільному вечірньому футболі.

Селін згадала свою пісню It's All Coming Back to Me Now, обговорюючи свою "пристрасть" до суперництва Dallas Cowboys і Pittsburgh Steelers.

"Я вважаю, що в цій грі мені найбільше подобається її здатність пов’язувати те, ким ми є, і тим, ким ми були, щоб довести, що наші найсильніші спогади, наші найстійкіші любові можуть залишитися з нами назавжди. Ви знаєте, про що я говорю, чи не так?" – сказала вона, коли звучав її хіт 1996 року.

Селін Діон

Суперництво Dallas Cowboys і Pittsburgh Steelers триває з 1976 року, коли Steelers обіграли Cowboys (21-17) під час Super Bowl X і Super Bowl XIII (35-31) у 1979 році. Але в 1996 році "Ковбої" виграли Суперкубок ХХХ, обігравши Steelers з рахунком 27-17.

"Як сьогодні ввечері, викликаючи ту магію, яку вони колись створювали. The Cowboys and the Steelers, вічна класика недільного вечора", – сказала Діон.

Пізніше у відео шанувальники бачать, як артистка виглядає здивованою, коли на неї вилили рідину.

Це одна з рідкісних появ важкохворої знаменитості. Із синдромом мʼязової скутості Селін Діон бореться понад 15 років. Лише у 2022 році публіці стало відомо, що співачка важко хвора. З того часу вона відійшла від публічного життя, а останнім часом дала кілька інтервʼю, у яких відверто розповідає про свою боротьбу. Також знаменитість зʼявилася на церемонії "Греммі-2024", на якій вручила нагороду Тейлор Свіфт.

