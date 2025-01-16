Экс-мужа Анны Седоковой Яниса Тимму могли убить, — СМИ

Тимма совершил суицид в конце 2024 года. Его похоронили в Риге 27 декабря.

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Бывшего мужа Анны Седоковой, латвийского баскетболиста Яниса Тимму, могли убить. Об этом пишут росСМИ.

Латвийские судмедэксперты предположили, что смерть спортсмена в Москве была подстроена. Об этом сообщил друг Яниса Тиммы Марк Пугачев.

"Уже есть несостыковки с результатами той экспертизы, что сделали в Москве. Вообще, две разные абсолютно. Это еще не финал, но вскоре будет заключение", — отметил товарищ покойного баскетболиста.

Анна Седокова и Янис Тимма Фото: Instagram / annasedokova

В частности, Пугачев рассказал, что ранее Седокова убедила бывшего мужа переписать на нее четыре квартиры. Певица украинского происхождения якобы сделала это для того, чтобы сохранить недвижимость в случае судов по алиментам с бывшей женой латвийского баскетболиста, которая воспитывает маленького сына Кристиана от него.

Анна Седокова была замужем за Янисом Тиммой четыре года до декабря 2024.

Баскетболист совершил самоубийство в ночь на 17 декабря в столице РФ. Возле его тела лежал телефон с просьбой позвонить Седоковой, с которой он как раз перед тем официально развелся.

Напомним, Анна Седокова отправляла деньги Янису Тимме незадолго до смерти.

Также Фокус писал о деталях внезапной смерти Яниса Тиммы.