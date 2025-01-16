Анна Седокова отправляла деньги Янису Тимме после их развода, — СМИ

У Яниса Тиммы было много проблем: как с работой, так и с личной жизнью. В декабре он совершил самоубийство.

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Певица Анна Седокова отправляла деньги латвийскому баскетболисту Янису Тимме после их развода. Об этом сообщают росСМИ.

Родственники Яниса рассказали, что артистка присылала ему средства даже после развода, поскольку у того были финансовые проблемы.

Только за ноябрь и декабрь 2024 Седокова перевела бывшему мужу около семи тысяч долларов.

Янис Тимма и Анна Седокова Фото: Instagram / annasedokova

Янис Тимма совершил самоубийство в ночь на 17 декабря в Москве. Возле тела баскетболиста лежал телефон с просьбой позвонить Седоковой, с которой он как раз перед тем официально развелся.

Певица была замужем за Тиммой четыре года. Об их отношениях было известно с 2019, а в 2020 они поженились.

Седокова и спортсмен жили большую часть времени в США, где тот играл за команду "Осеола Мэджик". Уроженка Киева часто ссорилась с мужем. Летом 2023 года экс-солистка "ВИА Гры" вернулась в РФ. А в октябре 2024 Анна подала документы на развод, которые в начале декабря суд удовлетворил.

Янис Тимма Фото: janis.timma\Instagram

У Тиммы было много проблем: как с работой, так и с личной жизнью. И в РФ, и в США не удалось построить успешную карьеру. Из-за этого баскетболисту было трудно выплачивать алименты бывшей жене в Латвии на их маленького сына Кристиана. Экс-супруг Седоковой даже продал недвижимость в родной стране.

Напомним, первая жена Яниса Тимми отреагировала на его смерть.

Также Фокус писал о деталях внезапной смерти Яниса Тиммы.