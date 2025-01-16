Анна Сєдокова відправляла гроші Янісу Тіммі після їхнього розлучення, — ЗМІ

У Яніса Тімми було багато проблем: як з роботою, так і з особистим життям. У грудні він скоїв самогубство.

Related video

Співачка Анна Сєдокова відправляла гроші латвійському баскетболісту Янісу Тіммі після їхнього розлучення. Про це повідомляють росЗМІ.

Родичі Яніса розповіли, що артистка надсилала йому кошти навіть після розлучення, оскільки в того були фінансові проблеми.

Лише за листопад та грудень 2024 Сєдокова перевела колишньому чоловікові близько семи тисяч доларів.

Яніс Тімма та Анна Сєдокова Фото: Instagram / annasedokova

Яніс Тімма скоїв самогубство в ніч на 17 грудня в Москві. Біля тіла баскетболіста лежав телефон з проханням зателефонувати Сєдоковій, з якою він якраз перед тим офіційно розлучився.

Співачка була одружена з Тіммою чотири роки. Про їхні стосунки було відомо з 2019, а у 2020 вони одружилися.

Сєдокова і спортсмен жили більшість часу в США, де той грав за команду "Осеола Меджік". Уродженка Києва часто сварилася із чоловіком. Влітку 2023 екссолістка "ВІА Гри" повернулася до РФ. А в жовтні 2024 Анна подала документи на розлучення, які на початку грудня суд задовольнив.

Яніс Тімма Фото: janis.timma\Instagram

У Тімми було багато проблем: як з роботою, так і з особистим життям. І в РФ, і в США не вдалося побудувати успішну карʼєру. Через це баскетболісту було важко виплачувати аліменти колишній дружині у Латвії на їхнього маленького сина Крістіана. Ексчоловік Сєдокової навіть продав нерухомість у рідній країні.

Нагадаємо, перша дружина Яніса Тімми відреагувала на його смерть.

Також Фокус писав про деталі раптової смерті Яніса Тімми.