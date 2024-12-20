"Мені погано": перша дружина Яніса Тімми відреагувала на його смерть (фото)

Сана Оша народила спортсмену сина Крістіана. Пара розлучилася у 2019 році на фоні чуток про зради Яніса із Сєдоковою.

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Перша дружина латвійського баскетболіста Яніса Тімми Сана Оша емоційно відреагувала на його смерть. Звернення мама єдиного сина спортсмена залишила в соцмережах.

Оша поки не може сказати маленькому Крістіану про смерть його батька. Латвійка попросила зберегти про колишнього чоловіка добру пам'ять.

"Попереду в мене розмова із сином. Дитині слід сказати, що її батька більше немає. Я знаю, що ти будеш його ангелом-охоронцем", — написала Сана Оша.

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"Дякую всім за листи співчуття… Вони продовжують приходити, і я хотіла подякувати кожному з вас, якщо не можу відповісти особисто. Звичайно, мені погано і це не легко, ті хто переживає за те, що я почуваюся, повинні розуміти, що Яніс був моїм першим чоловіком і людиною, з якою я провела разом 9 років і у нас син", — зазначила перша дружина Яніса.

Вона також розповіла, що ці дні провела з мамою баскетболіста.

Оша була одружена з Янісом кілька років, у пари народився син Крістіан. Вони розлучилися 2019. Уже у 2020 латвійський баскетболіст офіційно став чоловіком співачки Анни Сєдокової, з якою почав роман ще під час стосунків з Ошею. У 2024 вони розлучилися, що, ймовірно, стало причиною його самогубства.

Яніс Тімма

Тімма скоїв самогубство в ніч на 17 грудня в Москві. Біля тіла спортсмена лежав телефон з проханням зателефонувати Сєдоковій.

Нагадаємо, як Анна Сєдокова відреагувала на сметь Яніса Тімми.

Також Фокус писав про те, хто оплатить похорон Яніса Тімми.