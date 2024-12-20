"Мне плохо": первая жена Яниса Тиммы отреагировала на его смерть (фото)

Сана Оша родила спортсмену сына Кристиана. Пара рассталась в 2019 году на фоне слухов об изменах Яниса с Седоковой.

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Первая жена латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Сана Оша эмоционально отреагировала на его смерть. Обращение мама единственного сына спортсмена оставила в соцсетях.

Оша пока не может сказать маленькому Кристиану о смерти его отца. Латвийка попросила сохранить о бывшем муже добрую память.

"Впереди у меня разговор с сыном. Ребенку следует сказать, что его отца больше нет. Я знаю, что ты будешь его ангелом-хранителем", — написала Сана Оша.

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"Спасибо всем за письма соболезнования... Они продолжают приходить, и я хотела поблагодарить каждого из вас, если не могу ответить лично. Конечно, мне плохо и это не легко, те кто переживает за то, что я чувствую, должны понимать, что Янис был моим первым мужем и человеком, с которым я провела вместе 9 лет и у нас сын", — отметила первая жена Яниса.

Она также рассказала, что эти дни провела с мамой баскетболиста.

Оша была замужем за Янисом несколько лет, у пары родился сын Кристиан. Они развелись в 2019 году. Уже в 2020 латвийский баскетболист официально стал мужем певицы Анны Седоковой, с которой начал роман еще во время отношений с Ошей. В 2024 они развелись, что, вероятно, стало причиной его самоубийства.

Янис Тимма

Тимма совершил самоубийство в ночь на 17 декабря в Москве. Возле тела спортсмена лежал телефон с просьбой позвонить Седоковой.

Напомним, как Анна Седокова отреагировала на сметь Яниса Тиммы.

Также Фокус писал о том, кто оплатит похороны Яниса Тиммы.