Анна Седокова оплатит транспортировку тела Яниса Тиммы в Латвию

Прощание со спортсменом состоится в Риге. Его родные находятся в тяжелой финансовой ситуации.

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Певица Анна Седокова оплатит транспортировку тела ее бывшего мужа Яниса Тиммы в Латвию после самоубийства баскетболиста. Об этом пишут росСМИ.

"Анна Седокова взяла на себя все финансовые расходы, связанные с транспортировкой на родину и дальнейшей организацией похорон Яниса Тиммы. Сейчас необходимую часть услуг, которую предоставляют специализированные организации, привлеченные для проведения похорон, уже оплачено", — рассказывают представители артистки, которая родилась в Киеве и живет в РФ.

По их словам, сбора дополнительных средств для организации и проведения похорон не требуется. Впрочем, друг спортсмена Гатис Лининьш открыл сбор средств в соцсети.

"Дорогие друзья и поклонники баскетбола. Тимма был моим близким другом. Я пишу от имени матери Яниса — Аушмы Тиммы. Это сложный момент не только из-за смерти Яниса, но и из-за текущей ситуации — в воскресенье Аушма должна ехать в Москву и договариваться о репатриационном рейсе, чтобы похоронить сына в Латвии. К сожалению, она не имеет финансовых средств на все это", — написал Лининьш.

По некоторым данным, последняя команду, за которую играл Янис Тимма — Alikson Team — взяла на себя всю организацию транспортировки, а также приезд родственников баскетболиста в РФ.

Анна Седокова и Янис Тимма Фото: соцмережі

По словам сестры Яниса, прощание с ним состоится в Риге.

Латвийский баскетболист совершил самоубийство в ночь на 17 декабря. Возле его тела лежал телефон с просьбой позвонить бывшей жене Анне Седоковой. Они как раз закончили бракоразводный процесс. Тимма стал третьим официальным мужем уроженки Киева.

Напомним, Анну Седокову госпитализировали после суицида Яниса Тиммы.

Также Фокус писал о новых подробностях смерти Яниса Тиммы.