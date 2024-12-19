Анна Сєдокова оплатить транспортування тіла Яніса Тімми до Латвії

Прощання зі спортсменом відбудеться в Ризі. Його рідні перебувають у важкій фінансовій ситуації.

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Співачка Анна Сєдокова оплатить транспортування тіла її колишнього чоловіка Яніса Тімми до Латвії після самогубства баскетболіста. Про це пишуть росЗМІ.

"Анна Сєдокова взяла на себе всі фінансові витрати, пов'язані з транспортуванням на батьківщину та подальшою організацією похорону Яніса Тімми. Наразі необхідну частину послуг, яку надають спеціалізовані організації, залучені для проведення похорону, вже оплачено", — розповідають представники артистки, яка народилася в Києві і живе в РФ.

За їхніми словами, збору додаткових коштів для організації та проведення похорону не потрібно. Втім, друг спортсмена Гатіс Лініньш відкрив збір коштів у соцмережі.

"Дорогі друзі та шанувальники баскетболу. Тімма був моїм близьким другом. Я пишу від імені матері Яніса – Аушми Тімми. Це складний момент не лише через смерть Яніса, а й через поточну ситуацію – у неділю Аушма має їхати до Москви і домовлятися про репатріаційний рейс, щоб поховати сина у Латвії. На жаль, вона не має фінансових коштів на все це", — написав Лініньш.

За деякими даними, остання команду, за яку грав Яніс Тімма – Alikson Team — взялі на себе всю організацію транспортування, а також приїзд родичів баскетболіста до РФ.

Анна Сєдокова і Яніс Тімма Фото: соцмережі

За словами сестри Яніса, прощання з ним відбудеться в Ризі.

Латвійський баскетболіст скоїв самогубство в ніч на 17 грудня. Біля його тіла лежав телефон з проханням зателефонувати колишній дружині Анні Сєдоковій. Вони якраз закінчили процес розлучення. Тімма став третім офіційним чоловіком уродженки Києва.

Нагадаємо, Анну Сєдокову госпіталізували після суїциду Яніса Тімми.

Також Фокус писав про нові подробиці смерті Яніса Тімми.