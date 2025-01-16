Ексчоловіка Анни Сєдокової Яніса Тімму могли вбити, — ЗМІ
Тімма скоїв суїцид наприкінці 2024 року. Його поховали в Ризі 27 грудня.
Колишнього чоловіка Анни Сєдокової, латвійського баскетболіста Яніса Тімму, могли вбити. Про це пишуть росЗМІ.
Латвійські судмедексперти припустили, що смерть спортсмена в Москві була підлаштована. Про це повідомив друг Яніса Тімми Марк Пугачов.
"Вже є нестикування з результатами тієї експертизи, що зробили в Москві. Взагалі, дві різні абсолютно. Це ще не фінал, але незабаром буде висновок", — зазначив товариш покійного баскетболіста.
Зокрема, Пугачов розповів, що раніше Сєдокова переконала колишнього чоловіка переписати на неї чотири квартири. Співачка українського походження начебто зробила це для того, щоб зберегти нерухомість у разі судів за аліментами з колишньою дружиною латвійського баскетболіста, яка виховує маленького сина Крістіана від нього.
Анна Сєдокова була одружена з Янісом Тіммою чотири роки до грудня 2024.
Баскетболіст скоїв самогубство в ніч на 17 грудня в столиці РФ. Біля його тіла лежав телефон з проханням зателефонувати Сєдоковій, з якою він якраз перед тим офіційно розлучився.
Нагадаємо, Анна Сєдокова відправляла гроші Янісу Тіммі незадовго до смерті.
Також Фокус писав про деталі раптової смерті Яніса Тімми.