Ексчоловіка Анни Сєдокової Яніса Тімму могли вбити, — ЗМІ

Тімма скоїв суїцид наприкінці 2024 року. Його поховали в Ризі 27 грудня.

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Колишнього чоловіка Анни Сєдокової, латвійського баскетболіста Яніса Тімму, могли вбити. Про це пишуть росЗМІ.

Латвійські судмедексперти припустили, що смерть спортсмена в Москві була підлаштована. Про це повідомив друг Яніса Тімми Марк Пугачов.

"Вже є нестикування з результатами тієї експертизи, що зробили в Москві. Взагалі, дві різні абсолютно. Це ще не фінал, але незабаром буде висновок", — зазначив товариш покійного баскетболіста.

Анна Сєдокова та Яніс Тімма Фото: Instagram / annasedokova

Зокрема, Пугачов розповів, що раніше Сєдокова переконала колишнього чоловіка переписати на неї чотири квартири. Співачка українського походження начебто зробила це для того, щоб зберегти нерухомість у разі судів за аліментами з колишньою дружиною латвійського баскетболіста, яка виховує маленького сина Крістіана від нього.

Анна Сєдокова була одружена з Янісом Тіммою чотири роки до грудня 2024.

Баскетболіст скоїв самогубство в ніч на 17 грудня в столиці РФ. Біля його тіла лежав телефон з проханням зателефонувати Сєдоковій, з якою він якраз перед тим офіційно розлучився.

Нагадаємо, Анна Сєдокова відправляла гроші Янісу Тіммі незадовго до смерті.

Також Фокус писав про деталі раптової смерті Яніса Тімми.