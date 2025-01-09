Кейт Миддлтон – 43: принцесса Уэльская появилась на фото в простых джинсах и рубашке

Принц Уильям трогательно поздравил свою жену с ее праздником.

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Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, 9 января празднует свой 43-ий день рождения. По этому случаю принц Уильям, супруг именинницы, опубликовал трогательное поздравление в их официальном аккаунте в Instagram.

"Самой невероятной жене и матери. Сила, которую ты проявила за последний год, была замечательной. Джордж, Шарлотта, Луи и я так гордимся тобой. С днем ​​рождения, Кэтрин. Мы любим тебя. W", – говорится в сообщении.

Подпись сопровождает фотография Кэтрин, которую можно назвать неформальной. На черно-белом снимке она запечатлена в белой рубашке, джинсах, На ней – темный блейзер и длинный легкий шарф в клетку. Волосы принцессы спадают красивыми волнами на плечи, и она улыбается, смотря мимо камеры.

Кейт также поздравили король и королева Великобритании, опубликовав ее фото, сделанное во время общения принцессы с публикой после рождественской службы в Сандрингеме, где она проводила время с семьей.

Бывший дворецкий монарха Грант Харрольд не исключает, что ее могут поздравить принц Гарри и Меган Маркл, несмотря на все разногласия с королевской семьей. Как известно, Кейт Миддлтон настроена помирить принца Гарри и короля Чарльза.

Ранее Фокус писал, какое суровое правило никогда не нарушает принцесса Уэльская.