Кейт Міддлтон – 43: принцеса Уельська з'явилася на фото в простих джинсах і сорочці

Принц Вільям зворушливо привітав свою дружину з її святом.

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Кейт Міддлтон, принцеса Уельська, 9 січня святкує свій 43-й день народження. З цієї нагоди принц Вільям, чоловік іменинниці, опублікував зворушливе привітання в їхньому офіційному акаунті в Instagram.

"Найнеймовірнішій дружині та матері. Сила, яку ти проявила за останній рік, була чудовою. Джордж, Шарлотта, Луї і я так пишаємося тобою. З днем народження, Кетрін. Ми любимо тебе. W", – ідеться в повідомленні.

Підпис супроводжує фотографія Кетрін, яку можна назвати неформальною. На чорно-білому знімку вона зображена в білій сорочці, джинсах, на ній – темний блейзер і довгий легкий шарф у клітинку. Волосся принцеси спадає красивими хвилями на плечі, і вона посміхається, дивлячись повз камеру.

Кейт також привітали король і королева Великої Британії, опублікувавши її фото, зроблене під час спілкування принцеси з публікою після різдвяної служби в Сандрінґемі, де вона проводила час із сім'єю.

Колишній дворецький монарха Грант Гаррольд не виключає, що її можуть привітати принц Гаррі та Меган Маркл, незважаючи на всі розбіжності з королівською родиною. Як відомо, Кейт Міддлтон налаштована помирити принца Гаррі та короля Чарльза.

Раніше Фокус писав, яке суворе правило ніколи не порушує принцеса Уельська.