Важкохвора Селін Діон планує виступи, попри засторогу лікарів

Зірка сцени давно страждає від синдрому мʼязової скутості. Це рідкісний неврологічний розлад, який викликає хворобливу та прогресивну ригідність і скутість м’язів.

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56-річна канадська співачка Селін Діон планує виступи, попри свою важку хворобу. Про це пише In Touch.

Після грандіозного повернення на сцену під час Олімпіади-2024 в Парижі артистка хоче продовжувати радувати своїх фанатів живими виступами.

"Селін на сьомому небі від щастя від того, як добре все пройшло в Парижі. Це було остаточним поверненням і тим, заради чого вона так старанно працювала. Вона ніколи не припиняла вірити, що повернеться на сцену. Майже всі, хто її оточував, включно з лікарями, казали їй, що це буде майже неможливо", — розповідає інсайдер.

Селін Діон у Парижі

Із синдромом мʼязової скутості Селін Діон бореться понад 15 років. Лише у 2022 році публіці стало відомо, що співачка важко хвора. З того часу вона відійшла від публічного життя, а останнім часом дала кілька інтервʼю, у яких відверто розповідає про свою боротьбу. Також знаменитість зʼявилася на церемонії "Греммі-2024", на якій вручила нагороду Тейлор Свіфт.

"Її бажання повернутися і розважати було величезною рушійною силою в її битві за здоров’я. Вона ніколи не здавалася і місяцями таємно працювала над своєю вокальною силою та контролем", — розповідав інсайдер.

Джерела також говорили, що Діон повернеться на сцену та, ймовірно, дасть обмежену кількість шоу у Resorts World Theatre під час Гран-прі Лас-Вегаса в листопаді 2024 року.

Нагадаємо, Селін Діон розповіла про боротьбу з важкою хворобою.

Також Фокус писав про рідкісне фото 13-річних дітей Селін Діон.