"Може вбити": Селін Діон розповіла про боротьбу з важкою хворобою

Задовго до діагностування синдрому артистка займалася самолікуванням. Вона відчувала, ніби тіло стало "жорсткішим".

56-річна канадська співачка Селін Діон розповіла про боротьбу з важкою хворобою. Про це пише NBC.

Виявилося, що симптоми синдрому мʼязової скутості проявлялися задовго до того, як артистці діастостували його. Понад 15 років тому Селін уперше відчула хворобу, тому боролася з нею самостійно. Діон приймала небезпечну для життя дозу ліків від тривожності та епілептичних судом.

"Та доза, яку я приймала, може вбити вас", — зазначила канадська знаменитість.

Важкохвора Селін Діон згадала, як одного разу відчула недугу в турі перед виходом на сцену. Це було схоже на посилені симптоми застуди. А на сцені вона, аби не розкрити секрет, просила зал підспівувати свої хіти.

Селін Діон Фото: Скрін відео

"Я була у своєму світовому турі Taking Chances. Я була в Німеччині. Я сказала своєму помічнику та своїм людям: "Я не знаю, чи зможу я зробити шоу. Я не знаю, що відбувається". Я була дуже, дуже, дуже налякана", — пригадала зірка сцени.

Артистка додала, що відчувала, ніби тіло стало "жорсткішим".

Тим не менш, того вечора Діон таки вийшла на сцену.

Селін Діон Фото: Getty Images

Лише у 2022 році публіці стало відомо, що співачка бореться із синдром мʼязової скутості. З того часу вона відійшла від публічного життя, а останнім часом дала кілька інтервʼю, у яких відверто розповідає про свою боротьбу.

Нагадаємо, Селін Діон вийшла на сцену "Греммі-2024".

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