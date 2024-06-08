Ламає ребра: важкохвора Селін Діон розповіла про свій синдром (відео)

У 2022 році артистці діагностували синдром м'язової скутості, коли у м'язах виникають мимовільні спазми. Після цього вона відійшла від публічного життя.

56-річна канадська співачка Селін Діон розкрила симптоми своєї важкої хвороби. Зірка сцени дала інтервʼю Today.

Знаменитість, якій діагносутвали синдром м'язової скутості, відчуває спазми в гортані, животі, хребті та ребрах. Судоми можуть бути настільки сильними, що одного разу зламали артистці ребра.

Селін Діон сказала, що часом відчуває це так, ніби її хтось душить.

"Такий спазм може проявлятися і в черевній порожнині, ділянці хребта чи ребер. Наприклад, коли я згинаю ноги, вони залишаються в такому положенні, або коли я готую, мої пальці, мої руки стають у певне положення, яке ти не можеш розблокувати. Одного разу у мене були зламані ребра через дуже гострий спазм", — розповіла канадська співачка.

Селін Діон

Зазначимо, що синдром мʼязової скутості змушує організм атакувати власні нервові клітини і серйозно впливає на рухливість людини. На це захворювання страждає одна людина з мільйона. Уперше відверто про свою хворобу Селін розповіла у 2022 році.

Селін Діон Фото: Getty Images

"Боротьба з цим аутоімунним захворюванням — це для мене одне з найважчих випробувань, але я, як і раніше, сповнена рішучості якось повернутися на сцену і жити настільки нормальним життям, наскільки це можливо", — зазначала раніше знаменитість.

Нагадаємо, хвора Селін Діон несподівано вийшла на сцену "Греммі-2024".

Також Фокус писав про рідкісне фото синів Селін Діон.