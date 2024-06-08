Ломает ребра: тяжелобольная Селин Дион рассказала о своем синдроме (видео)

В 2022 году артистке диагностировали синдром мышечной скованности, когда в мышцах возникают непроизвольные спазмы. После этого она отошла от публичной жизни.

56-летняя канадская певица Селин Дион раскрыла симптомы своей тяжелой болезни. Звезда сцены дала интервью Today.

Знаменитость, которой диагностировали синдром мышечной скованности, испытывает спазмы в гортани, животе, позвоночнике и ребрах. Судороги могут быть настолько сильными, что однажды сломали артистке ребра.

Селин Дион сказала, что порой чувствует это так, будто ее кто-то душит.

"Такой спазм может проявляться и в брюшной полости, в области позвоночника и ребер. Например, когда я сгибаю ноги, они остаются в таком положении, или когда я готовлю, мои пальцы, мои руки принимают определенное положение, которое ты не можешь разблокировать. Однажды у меня были сломаны ребра из-за очень острого спазма", — рассказала канадская певица.

Селин Дион

Отметим, что синдром мышечной скованности заставляет организм атаковать собственные нервные клетки и серьезно влияет на подвижность больного. Этим заболеванием страдает один человек из миллиона. Впервые откровенно о своей болезни Селин рассказала в 2022 году.

Селин Дион Фото: Getty Images

"Борьба с этим аутоиммунным заболеванием — это для меня одно из самых тяжелых испытаний, но я по-прежнему полна решимости как-то вернуться на сцену и жить настолько нормальной жизнью, насколько это возможно", — отмечала ранее знаменитость.

Напомним, больная Селин Дион неожиданно вышла на сцену "Грэмми-2024".

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