"Одно из самых тяжелых испытаний": неизлечимо больная Селин Дион рассказала о своем состоянии (фото)

По словам исполнительницы, она полна решимости как-то вернуться на сцену, как только это будет возможно.

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Популярная исполнительница Селин Дион, которая вынуждена была отменить большую часть своих концертов из-за серьезного заболевания, поделилась своим самочувствием. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Дион опубликовала фото с сыновьями и отметила, что ее болезнь действительно не дает пока возможности вернуться на сцену, однако звезда верит в свою победу над ней.

Селин описала свой трудный путь в борьбе с заболеванием следующим образом:

"Как многие из вас знают, что осенью 2022 года у меня диагностировали синдром мышечной скованности — сложное заболевание центральной нервной системы, которое вызывает спазмы мышц. Борьба с этим аутоиммунным заболеванием — это для меня одно из самых тяжелых испытаний, но я по-прежнему полна решимости как-то вернуться на сцену и жить настолько нормальной жизнью, насколько это возможно".

Она выразила благодарность своим детям и поклонникам за их заботу и любовь, а также выразила свою поддержку всем, кто столкнулся с подобным диагнозом.

"Я хочу, чтобы вы знали — вы можете преодолеть его. Мы сможем преодолеть его", — подчеркнула Дион.

Что известно про болезнь Селион Дион

Легендарной канадской исполнительнице Селин Дион диагностировали неизлечимую болезнь — синдром мышечной скованности. Состояние 55-летней канадской певицы продолжает ухудшаться, и она больше не контролирует мышцы лица.

Селин Дион впервые раскрыла свой диагноз в декабре 2022 года в Instagram, а чуть позже отменила мировое турне, которое должно было начаться в конце 2023 года.

Сейчас Дион проходит лечение в Денвере и старательно следует протоколу, разработанному докторами, поскольку хочет вернуться на сцену.