"Может убить": Селин Дион рассказала о борьбе с тяжелой болезнью
Задолго до диагностирования синдрома артистка занималась самолечением. Она чувствовала, будто тело стало "жестче".
56-летняя канадская певица Селин Дион рассказала о борьбе с тяжелой болезнью. Об этом пишет NBC.
Оказалось, что симптомы синдрома мышечной скованности проявлялись задолго до того, как артистке диастостували его. Более 15 лет назад Селин впервые почувствовала болезнь, поэтому боролась с ней самостоятельно. Дион принимала опасную для жизни дозу лекарств от тревожности и эпилептических судорог.
"Та доза, которую я принимала, может убить вас", — отметила канадская знаменитость.
Тяжелобольная Селин Дион вспомнила, как однажды почувствовала недуг в туре перед выходом на сцену. Это было похоже на усиленные симптомы простуды. А на сцене она, чтобы не раскрыть секрет, просила зал подпевать свои хиты.
"Я была в своем мировом туре Taking Chances. Я была в Германии. Я сказала своему помощнику и своим людям: "Я не знаю, смогу ли я сделать шоу. Я не знаю, что происходит". Я была очень, очень, очень напугана", — вспомнила звезда сцены.
Артистка добавила, что чувствовала, будто тело стало "жестче".
Тем не менее, в тот вечер Дион таки вышла на сцену.
Лишь в 2022 году публике стало известно, что певица борется с синдромом мышечной скованности. С тех пор она отошла от публичной жизни, а в последнее время дала несколько интервью, в которых откровенно рассказывает о своей борьбе.
Напомним, Селин Дион вышла на сцену "Грэмми-2024".
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