"Может убить": Селин Дион рассказала о борьбе с тяжелой болезнью

Задолго до диагностирования синдрома артистка занималась самолечением. Она чувствовала, будто тело стало "жестче".

56-летняя канадская певица Селин Дион рассказала о борьбе с тяжелой болезнью. Об этом пишет NBC.

Оказалось, что симптомы синдрома мышечной скованности проявлялись задолго до того, как артистке диастостували его. Более 15 лет назад Селин впервые почувствовала болезнь, поэтому боролась с ней самостоятельно. Дион принимала опасную для жизни дозу лекарств от тревожности и эпилептических судорог.

"Та доза, которую я принимала, может убить вас", — отметила канадская знаменитость.

Тяжелобольная Селин Дион вспомнила, как однажды почувствовала недуг в туре перед выходом на сцену. Это было похоже на усиленные симптомы простуды. А на сцене она, чтобы не раскрыть секрет, просила зал подпевать свои хиты.

Селин Дион Фото: Скрин видео

"Я была в своем мировом туре Taking Chances. Я была в Германии. Я сказала своему помощнику и своим людям: "Я не знаю, смогу ли я сделать шоу. Я не знаю, что происходит". Я была очень, очень, очень напугана", — вспомнила звезда сцены.

Артистка добавила, что чувствовала, будто тело стало "жестче".

Тем не менее, в тот вечер Дион таки вышла на сцену.

Селин Дион Фото: Getty Images

Лишь в 2022 году публике стало известно, что певица борется с синдромом мышечной скованности. С тех пор она отошла от публичной жизни, а в последнее время дала несколько интервью, в которых откровенно рассказывает о своей борьбе.

Напомним, Селин Дион вышла на сцену "Грэмми-2024".

Также Фокус писал о редком фото сыновей Селин Дион.