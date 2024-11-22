Хилари Суонк рассказала миру о преступлениях России против украинских детей (видео)

Актриса сама является мамой близнецов, поэтому факты похищения Россией украинских детей воспринимает очень болезненно и призывает мир препятствовать РФ в совершении этих преступлений.

50-летняя дважды оскароносная американская актриса и продюсер Хилари Суонк призвала мировое сообщество не смотреть молча на преступления России, которая принудительно депортирует украинских детей, забирая у них семью, родину и идентичность. Соответствующее обращение знаменитости появилось на странице платформы UNITED24, амбассадором которой она является.

Хиллари напомнила, что вооруженная агрессия России против Украины продолжается уже 1000 дней. Она рассказала, что за это время российская армия похитила (принудительно переселила или депортировала) в РФ 20 тысяч украинских детей.

"Зачем? Потому что российские военные хотят стереть украинскую идентичность. Этих детей похищают, а потом воспитывают так, чтобы они восхваляли Россию. Это варварство и бессовестность", – сказала Суонк.

Она призвала всех присоединится к ней в кампании Bring Kids Back UA, чтобы узнать как помочь найти и вернуть этих детей их семьям.

"Я знаю, что говорю за многих, когда говорю, что мы готовы на все ради наших детей. И мы также должны сделать больше для этих детей", – подчеркнула актриса.

Хилари стала амбассадором UNITED24 в мае этого года

Bring Kids Back UA – это стратегический план действий по возвращению всех украинских детей, незаконно депортированных Россией. На сайте Bring Kids Back UA собрана информация о массовой депортации маленьких украинцев, предоставлены свидетельства тех, кого удалось вернуть, и предложения, как союзники могут помочь в репатриации. Создание платформы инициировал президент Владимир Зеленский.

В Российской Федерации, несмотря на осуждение мирового сообщества и уголовные дела против российских властей, продолжают поощрять к участию в киднепинге украинских детей. Россия обещает увеличенные выплаты за опекунство над украинскими детьми, чьи родители или родственники находятся на подконтрольной Украине территории.

Ранее Фокус писал, что Хилари в апреле прошлого года впервые стала мамой, родив близнецов, а в феврале впервые показала их лица.