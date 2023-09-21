Депортация украинцев: в РФ обещают увеличить выплаты за опекунство над похищенными детьми (видео)

В Российской Федерации, несмотря на осуждение мирового сообщества и уголовные дела против российских властей, продолжают поощрять к участию в киднепинге украинских детей.

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Россия обещает увеличенные выплаты за опекунство над украинскими детьми, чьи родители или родственники находятся на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Есть случаи, когда россияне не возвращают детей их родственникам и ищут опекунов им в глубинке РФ, где в дальнейшем, по плану врага, они ассимилируются с местным населением. Такая политика является частью геноцида по уничтожению сознания целого поколения украинцев и является международным преступлением", — отмечает ЦНС.

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Культурный геноцид украинцев: похищение детей является частью более широкой политики, — эксперт

Киднепинг российских оккупантов — что известно

С самого начала российской агрессии в Украине РФ депортировала на подконтрольные территории тысячи украинских детей, и сейчас эта цифра колеблется от более 19,5 тысяч до 307 тысяч, по информации, опубликованной в Википедии. При этом Россия сама призналась, что вывезла из оккупированных регионов Украины более 700 тысяч детей, говорится в докладе российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Детей вывозят в оккупированный Крым, Россию или Беларусь якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

После принудительного вывоза детей оккупанты отдают их на усыновление в российские семьи, предоставляют им российское гражданство и препятствуют воссоединению с родителями и родственниками. Для этого РФ намеренно меняет законодательство, чтобы сделать невозможным возвращение украинских детей на родину. Похищенные дети подвергаются русификации, что может считаться актом геноцида, поскольку имеет целью стереть их национальную идентичность.

Мировое сообщество осудило эти действия российских властей, объявив их военными преступлениями. Украина продолжает бороться за каждого ребенка. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, уже разработан механизм возвращения украинских детей в несколько этапов, однако дело продвигается не так быстро, как этого хочет украинская сторона.

Известно, что по состоянию на начало сентября россияне усыновили 386 депортированных украинских детей.

"У нас есть подтвержденные цифры. 386 детей — установлен факт, что они были помещены в российские семьи, и по ним или началась процедура, или завершилась процедура усыновления", — еще 1 сентября заявил в эфире телемарафона "Єдині новини" уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук также в эфире телеканала "Єдині новини" отметила, что в России для депортированных украинских детей уже придумали "так называемый государственный банк детей".

Фокус писал, что 14 сентября Украина вернула еще 11 детей из оккупированной части Херсонской области. У большинства из них есть родители.

Кроме того, 13 сентября уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось вернуть еще троих детей с временно оккупированных территорий и регионов России. 12 сентября Украина вернула еще 13 детей с оккупированных территорий Херсонской, Луганской и Запорожской областей. 8 сентября Украина вернула родителям 9 детей, которые находились во временной оккупации. Один из них пережил российский плен и допросы по надуманным обвинениям.

Президент США, как сообщал Фокус, объявил о новых санкциях против РФ из-за похищения украинских детей.